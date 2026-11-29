Care este pensia pe care o poți încasa după 35 sau 40 de ani de muncă: Diferența de sute de lei ce poate schimba calculele la pensionare

Anii petrecuți în câmpul muncii se reflectă direct în valoarea pensiei. Românii care au câștigat salariul mediu pe economie pot ajunge la sume considerabil diferite, în funcție de perioada de cotizare. O simulare arată câți bani ar putea primi lunar cei care au muncit 35 de ani, comparativ cu cei care au acumulat 40 de ani de vechime.

Valoarea pensiei reprezintă una dintre cele mai importante preocupări pentru românii care se apropie de vârsta retragerii din activitate. Dincolo de salariul încasat în timpul carierei, numărul anilor de contribuție și punctele de stabilitate pot influența semnificativ venitul lunar de după pensionare.

O simulare realizată pe baza regulilor de calcul din sistemul public de pensii arată că un angajat care a câștigat, în medie, salariul mediu brut pe economie ar putea obține o pensie brută estimată la 3.402 lei după 35 de ani de muncă. În cazul unei cariere de 40 de ani, suma ar putea urca la 4.212 lei brut.

Calculele au la bază valoarea punctului de referință de 81 de lei și presupun că persoana a realizat, în medie, un punct de contributivitate pentru fiecare an lucrat. În ambele scenarii sunt luați în considerare și trei ani de perioadă asimilată, reprezentând facultatea sau serviciul militar, în condițiile prevăzute de lege.

Pensie de 3.402 lei după 35 de ani de muncă

În primul scenariu este analizat cazul unui salariat care a lucrat timp de 35 de ani și a obținut venituri apropiate de salariul mediu brut pe economie.

Pentru fiecare an de activitate este luat în calcul un punct de contributivitate, ceea ce înseamnă un total de 35 de puncte.

La acestea se adaugă punctele de stabilitate, acordate pentru vechimea care depășește pragul de 25 de ani. Astfel, pentru cei 10 ani suplimentari se obțin 6,25 puncte, calculate după următoarea formulă:

*5 ani × 0,50 puncte = 2,50 puncte;

*5 ani × 0,75 puncte = 3,75 puncte.

Alte 0,75 puncte provin din cei trei ani de perioadă asimilată luați în calcul în simulare.

În total, angajatul acumulează 42 de puncte. Înmulțite cu valoarea punctului de referință de 81 de lei, acestea conduc la o pensie estimată de 3.402 lei brut pe lună.

Cât primești dacă lucrezi 40 de ani pe salariul mediu?

Al doilea scenariu evidențiază avantajul unei perioade mai lungi de activitate. Pentru un angajat care ajunge la 40 de ani de muncă, punctajul de contributivitate crește la 40 de puncte.

Crește însă și numărul punctelor de stabilitate, deoarece sunt luați în calcul 15 ani lucrați peste pragul de 25 de ani.

Calculul este următorul:

*primii 5 ani suplimentari: 2,50 puncte;

*următorii 5 ani: 3,75 puncte;

*ultimii 5 ani: 5 puncte.

Rezultatul este de 11,25 puncte de stabilitate. La acestea se adaugă cele 0,75 puncte aferente celor trei ani asimilați.

Prin urmare, totalul ajunge la 52 de puncte, iar pensia estimată se ridică la 4.212 lei brut lunar.

Cinci ani de muncă în plus aduc 810 lei la pensie

Comparația dintre cele două variante scoate în evidență importanța anilor suplimentari de cotizare.

Un salariat care lucrează 40 de ani, în loc de 35, poate obține, în această simulare, o pensie mai mare cu 810 lei brut în fiecare lună.

Diferența se explică prin acumularea a cinci puncte suplimentare de contributivitate și a încă cinci puncte de stabilitate.

Așadar, cei cinci ani în plus nu aduc doar punctajul aferent contribuțiilor plătite, ci și un bonus rezultat din mecanismul punctelor de stabilitate.

Important: Sumele prezentate reprezintă estimări, nu pensii garantate. Cuantumul final este stabilit de casa teritorială de pensii în funcție de veniturile efectiv realizate, contribuțiile înregistrate și perioadele de cotizare recunoscute în dosarul fiecărui solicitant. De asemenea, punctele aferente perioadelor asimilate se acordă numai dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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