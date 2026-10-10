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Video: CSM Unirea Alba Iulia – Poli 2 Timișoara 2-0 (1-0) | Uniriștii, liderii Seriei 7, după a patra victorie consecutivă!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 36 de minute

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CSM Unirea Alba Iulia – Poli 2 Timișoara 2-0 (1-0) | Uniriștii, liderii Seriei 7 din Liga 3, după a patra victorie consecutivă!

CSM Unirea Alba Iulia – Poli 2 Timișoara | Uniriștii, a patra victorie consecutivă

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Petrecerea Divorțaților

CSM Unirea Alba Iulia a urcat în fotoliul de lider al Seriei 7 din Liga 3, după a patra victorie consecutivă, 2-0 (1-0), pe „Cetate”, cu formația secundă a Politehnicii Timișoara.

„Alb-negrii” au preluat șefia după al patrulea joc consecutiv adjudecat, fără a primi gol 19-0 golaveraj în acest răstimp, cu cel mai bun atac și cea mai puternică defensivă, profitând de remiza din derby „de Alba” dintre CIL Blaj și CS Universitar Alba Iulia.

Elevii lui Pustai nu au avut o misiune facilă, deși erau cotați drept favoriți incontestabili, într-o dispută disproporționată. Partida a avut în majoritatea timpului un sens unic, spre buturile lui Ungureanu, portar cu o prestație remrcabilă, dar „poliștii” au amenințat și ei prin Marincu sau Gârlonța. Albaiulienii sunt pe val, au ajuns în fruntea ierarhiei, iar runda viitoare au la deva, cu nou-promovata revelație CSM Deva, care a învins la Cugir, scor 2-0.

Primul mitan a fost unul alert, cu amfitrionii, firesc la cârma partidei. Ungureanu a făcut minuni la șuturile lui Ayeni (7) și Chiorean (9), a ratat Covaci (11) o ocazie maree, iar Ghazoini (13) a trimis balonul în plasă, dar golul a fost anulat total eronat. Tânăra formație bănățeană amenință prima dată prin Mihăescu (16), cap prins de Cutean, și iar se reia asaltul spre buturile viola: Ungureanu (28) – senzațional la reluarea lui Ayeni, Niakate (29) – incredibilă ratare, Ghazoini (33, iarăși gol anulat pentru un ofsaid la limită). Gârlonța (38) are o imensă ocazie, l-a driblat pe Cuteran, dar a fost blocat salutaee de Vaida, ultima oportunitate a primei reprize fiidn semnată de Donca (43) – șut parat de portar.

Actul secund debutează cu deschiderea scorului, reușită Chiorean (46), care profită de o nesincronizare a apărătorilor centrali, la o fază în care a fost implicat și Ayeni. Reduta a căzut, iar Tonini (71), abia intrat, a majorat avantajul cu un șut din careu (prima sa reușită în „alb-negru”). Zarurile erau deja aruncate, iar la buturile lui Ungureanu au mai fost câteva ocazii majore.

Arbitri E. Centea, G. Bîrjac, Ad. Iancău; rezervă Krisztina Szabó (toți Sălaj) Observatori C. Tutunaru (Gorj), M. Cozma (Sălaj)

foto: CSM Unirea Alba Iulia

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