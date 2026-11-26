Suporteri din Războieni-Cetate, alături de echipa României de handbal feminin! Galerie din Alba pentru „tricolore” la Campionatul European de la Cluj-Napoca!

Un grup de fani din Alba, din Războieni-Cetate, a fost prezent la meciul amical dintre România și Angola, de la Cluj-Napoca, 29-28. Foarte mulți copii, conduși de soții Damian, Mari și Rareș, părinții talentatei handbaliste Teodora Damian (Minaur Baia Mare), prezentă în efectivul lărgit al reprezentativei României, le-au susținut pe Sorina Grozav, soția lui Gicu Grozav, și compania

Campionatul European de handbal este programat între 3 decembrie și 20 decembrie. Va fi organizat pentru prima dată în 5 țări: Polonia, România, Turcia, Cehia și Slovacia;

România face parte din grupa B la Euro 2026. Le va avea adversare pe Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord. Partidele sunt programate în BT Arena din Cluj-Napoca.

Programul României în grupa preliminară de la Euro 2026:

Norvegia – România » vineri, 4 decembrie, ora 21:00

România – Macedonia de Nord » duminică, 6 decembrie, ora 18:30;

Elveția – România » marți, 8 decembrie, ora 18:30.

Dacă socotelile hârtiei vor fi respectate și nu vor exista mari surprize, România va mai disputa cel puțin patru meciuri la European. Conform unui scenariu foarte probabil, adversarele din faza următoare vor fi Muntenegru, Ungaria, Danemarca și Spania.

Partidele se vor disputa tot în BT Arena, pe 10, 12, 14 și 15 decembrie.

Cum arată grupele preliminare la Euro 2026

Grupa A: Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda (Oradea, România)

Grupa B: Norvegia, România, Elveția, Macedonia de Nord (Cluj-Napoca, România)

Grupa C: Danemarca, Spania, Turcia, Grecia (Antalya, Turcia)

Grupa D: Cehia, Austria, Olanda, Croația (Brno, Cehia)

Grupa E: Franța, Polonia, Insulele Feroe, Ucraina (Katowice, Polonia)

Grupa F: Suedia, Germania, Slovacia, Serbia (Bratislava, Slovacia)

Lotul României pentru Campionatul European:

Portari: Diana Ciucă (Rapid), Bianca Curmenț (Dunărea Brăila), Yuliya Dumanska (CSM București)

Extreme dreapta: Beatrice Raicea (Dunărea Brăila), Mihaela Mihai (Dunărea Brăila)

Extreme stânga: Eva Kerekes (Corona Brașov), Mariam Mohamed (Dunărea Brăila)

Interi dreapta: Andreea Popa (Corona Brașov), Elena Roșu (Dunărea Brăila)

Interi stânga: Bianca Bazaliu (Corona Brașov), Sorina Grozav (Corona Brașov), Diana Lixăndroiu (Dunărea Brăila)

Coordonatori: Alisia Boiciuc (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Dunărea Brăila), Rebeca Necula (Dunărea Brăila)

Pivoți: Yaroslava Burlachenko (Gloria Bistrița), Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Crina Pintea (CSM București)

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