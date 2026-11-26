România riscă să rămână fără biblioteci publice: Peste 600 de unități desființate în ultimii 6 ani

Bibliotecile publice dispar într-un ritm alarmant, în timp ce milioane de români continuă să le treacă pragul. Numai în 2025, rețeaua națională a pierdut 228 de unități.

România pierde biblioteci publice de la un an la altul, iar amploarea fenomenului ridică semne serioase de întrebare privind politicile autorităților locale în domeniul culturii și accesului la educație.

Peste 600 de biblioteci publice au fost desființate începând cu anul 2020, potrivit datelor prezentate joi, 26 noiembrie 2026 de Ramona Ioana Mezei, directorul general al Bibliotecii Metropolitane București și membru în conducerea Asociației Naționale a Bibliotecilor Publice.

Declinul continuă. Numai în 2025, România a avut cu 228 de unități administrative de bibliotecă mai puține decât în anul precedent. Cu toate acestea, numărul utilizatorilor activi s-a menținut la aproximativ 2,4 milioane, a declarat Carmen Mihaiu, managerul Bibliotecii Naționale a României, în cadrul unei conferințe organizate la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” din Alba.

„Dacă oamenii continuă să folosească bibliotecile, de ce numărul lor a scăzut? Ce se întâmplă?”, a întrebat aceasta, atrăgând atenția asupra responsabilității autorităților care au decis închiderea unor asemenea instituții.

Ilfov, exemplul unui sistem bibliotecar subdimensionat

Situația din județul Ilfov ilustrează dimensiunea problemei. Din cele 40 de unități administrativ-teritoriale ale județului, respectiv 32 de comune și opt orașe, în 2021 existau doar șapte biblioteci publice. Numărul a crescut între timp la 11, însă rămâne mult prea mic în raport cu necesitățile comunităților.

„Șapte din 40. Între timp s-au mai schimbat primarii, au mai înțeles rolul bibliotecii și sunt 11. 11 din 40. Este un lucru trist”, a subliniat Ramona Ioana Mezei.

Directorul Bibliotecii Metropolitane București a acuzat că desființarea celor peste 600 de biblioteci s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale și a cerut actualizarea legislației, în condițiile în care actuala Lege a bibliotecilor datează din 2002.

Noua lege a bibliotecilor, blocată în Parlament

O nouă variantă a legii a fost elaborată cu implicarea specialiștilor din domeniu și a trecut de comisiile parlamentare, însă proiectul s-a blocat la Comisia mixtă de cultură și educație.

În lipsa unui cadru legislativ adaptat realităților actuale și a sprijinului autorităților locale, managerilor de biblioteci le este tot mai dificil să mențină aceste instituții funcționale.

La problemele administrative și financiare se adaugă și criza de personal. Salariile mici îi determină pe bibliotecari să părăsească sistemul, iar atragerea tinerilor în această profesie devine tot mai dificilă.

„Noi, bibliotecarii publici, avem cele mai mici salarii din tot sistemul bugetar din România”, a declarat Ramona Ioana Mezei, explicând că mulți dintre cei care au rămas în sistem o fac mai degrabă din pasiune decât pentru avantajele financiare.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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