Foto | Tehnica militară care va defila de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia a ajuns în oraș! Zeci de vehicule militare, pregătite pentru spectacolul dedicat Zilei Naționale a României
Tehnica militară care va defila de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia a ajuns în oraș! Zeci de vehicule militare, pregătite pentru spectacolul dedicat Zilei Naționale a României
Tehnica militară care va defila pe 1 Decembrie la Alba Iulia a ajuns în oraș. Zeci de vehicule militare sunt pregătite pentru parada dedicată Zilei Naționale a României, care urmează să aibă loc la ora 14:30 pe 1 Decembrie 2026.
Anunțul a fost făcut de Divizia 4 Infanterie „Gemina” pe o rețea de socializare.
,,Ne vedem pe 1 Decembrie, la Alba Iulia, în orașul Marii Uniri, să celebrăm împreună unitatea, identitatea și spiritul românesc! Unirea ne-a adus împreună, iar datoria de a păstra vie această moștenire ne aparține tuturor!”, se arată în mesajul publicat de Divizia 4 Infanterie „Gemina”.
Reamintim că, parada militară organizată de 1 Decembrie la Alba Iulia se anunță și în acest an unul dintre momentele centrale ale manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României. Aproximativ 1.300 de militari vor defila pe străzile municipiului, printre aceștia numărându-se și militari străini.
La parada militară de la Alba Iulia vor participa aproximativ 1.300 de militari, inclusiv din Portugalia, Polonia și Franța.
Foto: Ionuț Oprea
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Casa de Asigurări de Sănătate Alba a plătit aproape 209 milioane de lei pentru tratamente și servicii medicale: Unde au mers cei mai mulți bani
Casa de Asigurări de Sănătate Alba a plătit aproape 209 milioane de lei pentru tratamente și servicii medicale: Unde au mers cei mai mulți bani Raportul privind monitorizarea programelor naționale de sănătate pentru trimestrul al III-lea al anului 2026 – Casa de Asigurări de Sănătate Alba a fost prezentat și discutat astăzi, 26 noiembrie 2026, […]
Gaz în Munții Apuseni: Aproape 18.000 de gospodării și peste 42.000 de locuitori ar urma să fie racordați prin conducta de 59 kilometri între Zlatna și Câmpeni. Proiectul cuprinde 21 de unități administrativ-teritoriale
Gaz în Munții Apuseni: Aproape 18.000 de gospodării și peste 42.000 de locuitori ar urma să fie racordați prin conducta de 59 kilometri între Zlatna și Câmpeni. Proiectul cuprinde 21 de unități administrativ-teritoriale În cadrul ședinței ordinare a Colegiului Prefectural al Județului Alba, care a avut loc astăzi, 26 noiembrie 2026, s-a discutat și despre […]
28-29 noiembrie 2026 | Ediția a XXIV-a a Festivalului-Concurs Național „Ambasadorii Unirii” Alba Iulia: Păstrătorii de tradiții din 16 județe ale țării vin la Alba Iulia
Ediția a XXIV-a a Festivalului-Concurs Național „Ambasadorii Unirii” Alba Iulia: Păstrătorii de tradiții din 16 județe ale țării vin la Alba Iulia Palatul Copiilor Alba Iulia, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba și autoritățile locale, anunță desfășurarea celei de-a XXIV-a ediții a Festivalului-Concurs Național de Folclor „Ambasadorii Unirii”, în perioada 28–29 noiembrie 2026. În […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Povestea obiectelor recuperate din Tezaurul României trimis la Moscova, readusă în atenția publicului: Expoziție-eveniment
Povestea obiectelor recuperate din Tezaurul României trimis la Moscova, readusă în atenția publicului: Expoziție-eveniment Muzeul Național de Istorie a României...
România riscă să rămână fără biblioteci publice: Peste 600 de unități desființate în ultimii 6 ani
România riscă să rămână fără biblioteci publice: Peste 600 de unități desființate în ultimii 6 ani Bibliotecile publice dispar într-un...
Știrea Zilei
1 Decembrie 2026: Fără masă populară la Alba Iulia de Ziua Națională. Care este explicația autorităților
1 Decembrie 2026: Fără masă populară la Alba Iulia de Ziua Națională. Care este explicația autorităților Alba Iulia va marca...
Surse: Premierul Luca Niculescu, la Alba Iulia, pe 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României
Surse: Premierul Luca Niculescu, la Alba Iulia, pe 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României Premierul României, Luca Niculescu,...
Curier Județean
Foto | Tehnica militară care va defila de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia a ajuns în oraș! Zeci de vehicule militare, pregătite pentru spectacolul dedicat Zilei Naționale a României
Tehnica militară care va defila de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia a ajuns în oraș! Zeci de vehicule militare,...
Casa de Asigurări de Sănătate Alba a plătit aproape 209 milioane de lei pentru tratamente și servicii medicale: Unde au mers cei mai mulți bani
Casa de Asigurări de Sănătate Alba a plătit aproape 209 milioane de lei pentru tratamente și servicii medicale: Unde au...
Politică Administrație
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de indexarea pensiilor
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de...
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc”
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc” Reforma administrativ-teritorială trebuie să înceapă cu administrația centrală....
Opinii Comentarii
26 noiembrie: Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor și al familiei creștine. Povestea sfântului care și-a dedicat viața rugăciunii și vindecării celor mici
26 noiembrie: Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor și al familiei creștine. Povestea sfântului care și-a dedicat viața rugăciunii și...
Ajutorul de încălzire pentru iarna 2026-2027. Mai poți solicita ajutorul pentru încălzire după ce a început sezonul rece?
Ajutorul de încălzire pentru iarna 2026-2027. Ce se întâmplă cu românii care nu au depus cererile până pe 20 noiembrie...