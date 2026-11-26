Tehnica militară care va defila de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia a ajuns în oraș! Zeci de vehicule militare, pregătite pentru spectacolul dedicat Zilei Naționale a României

Tehnica militară care va defila pe 1 Decembrie la Alba Iulia a ajuns în oraș. Zeci de vehicule militare sunt pregătite pentru parada dedicată Zilei Naționale a României, care urmează să aibă loc la ora 14:30 pe 1 Decembrie 2026.

Anunțul a fost făcut de Divizia 4 Infanterie „Gemina” pe o rețea de socializare.

,,Ne vedem pe 1 Decembrie, la Alba Iulia, în orașul Marii Uniri, să celebrăm împreună unitatea, identitatea și spiritul românesc! Unirea ne-a adus împreună, iar datoria de a păstra vie această moștenire ne aparține tuturor!”, se arată în mesajul publicat de Divizia 4 Infanterie „Gemina”.

Reamintim că, parada militară organizată de 1 Decembrie la Alba Iulia se anunță și în acest an unul dintre momentele centrale ale manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României. Aproximativ 1.300 de militari vor defila pe străzile municipiului, printre aceștia numărându-se și militari străini.

La parada militară de la Alba Iulia vor participa aproximativ 1.300 de militari, inclusiv din Portugalia, Polonia și Franța.

Foto: Ionuț Oprea

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