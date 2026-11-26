Povestea obiectelor recuperate din Tezaurul României trimis la Moscova, readusă în atenția publicului: Expoziție-eveniment

Muzeul Național de Istorie a României deschide o expoziție-eveniment dedicată pieselor de aur restituite în 1956, readucând în prim-plan una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei naționale: Tezaurul României trimis la Moscova.

Începând de astăzi, 25 noiembrie 2026, publicul este invitat să descopere expoziția „Din istoria unei absențe. Obiecte de aur din Tezaurul României trimis la Moscova și restituit parțial în 1956”, inaugurată la ora 17:30, în cadrul expoziției permanente „Tezaurul Istoric” a MNIR.

Dincolo de valoarea lor artistică și istorică, obiectele expuse poartă mărturia unui destin complicat, marcat de confiscări, pierderi și recuperări parțiale. Cercetările recente în arhivele instituțiilor care au transferat patrimoniul către muzeu au permis identificarea și reconstituirea, în mare parte, a grupului de artefacte revenite în România în 1956, oferind noi informații despre proveniența și traseul acestora.

Expoziția aduce în atenție piese din perioade istorice diferite, de la artefacte preistorice și podoabe din Antichitatea Clasică până la obiecte de cult și podoabe bisericești. Fiecare dintre acestea dezvăluie fragmente din istoria colecțiilor, din evoluția muzeelor românești și din preocupările pentru protejarea patrimoniului național la cumpăna secolelor XIX-XX.

În același timp, demersul expozițional depășește dimensiunea strict arheologică și artistică, ilustrând felul în care marile transformări politice ale ultimilor 110 ani au influențat soarta patrimoniului românesc. Obiectele restituite devin astfel mărturii palpabile ale unei istorii incomplete, în care fiecare revenire amintește de ceea ce a rămas încă departe de casă.

Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Național de Istorie a României în perioada 25 noiembrie 2026 – 25 mai 2027.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe – Unitatea Arhive Diplomatice, Muzeul Național de Artă al României, CNSAS, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Biblioteca Națională a României, Centrul Național al Cinematografiei, Arhiva Națională de Filme și Arhivele Naționale ale României.

foto – cu rol ilustrativ

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