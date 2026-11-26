Foto | Colegiul Național „HCC” din Alba Iulia, iluminat arhitectural: În ce stadiu a ajuns proiectul și ce instalații urmează să fie montate
Colegiul Național „HCC” din Alba Iulia, iluminat arhitectural: În ce stadiu a ajuns proiectul și ce instalații urmează să fie montate
Primăria Alba Iulia pregătește iluminatul arhitectural al clădirii Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”, de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 11. Marți, 24 noiembrie 2026, autoritatea locală a transmis operatorilor economici o invitație de participare pentru servicii de proiectare și execuție de lucrări, în baza unui caiet de sarcini aprobat pe 19 noiembrie 2026.
Ce prevede studiul de fezabilitate
Studiul de fezabilitate a fost elaborat de Electronet Instalații SRL și analizează două scenarii:
*Scenariul 1, cu corpuri de iluminat cu halogenuri metalice și durată medie de viață de 3 ani: 704.362,91 lei fără TVA (852.279,12 lei cu TVA).
*Scenariul 2, cu corpuri LED de înaltă eficiență și durată medie de viață de 5 ani: 748.570,04 lei fără TVA (905.769,75 lei cu TVA), din care construcții-montaj 699.570,04 lei fără TVA.
Proiectantul recomandă Scenariul 2. Argumentele: un consum anual estimat de 36,33 MWh, față de 47,87 MWh în varianta cu halogenuri metalice (circa 76% din consumul acesteia), cheltuieli de exploatare mai mici și un impact mai redus asupra mediului. Singurul punct slab menționat este costul inițial mai ridicat. În evaluarea comparativă din studiu, Scenariul 2 obține 36 de puncte din 45, față de 33 pentru Scenariul 1.
Pe zece ani, cheltuielile de exploatare estimate sunt de aproximativ 467.000 de lei fără TVA pentru varianta LED, față de circa 610.000 de lei pentru cealaltă.
Echipamente și soluție tehnică
Instalația propusă cuprinde 392 de corpuri de iluminat și 44 de transformatoare LED:
*47 de proiectoare liniare de 60 W (52 cm) și 30 de proiectoare liniare de 120 W (100 cm), în două temperaturi de culoare;
*193 de proiectoare dreptunghiulare pentru lucarne;
*48 de proiectoare rotunde cu fascicul îngust, pentru spațiile pline dintre ferestre;
*75 de baghete liniare pentru ornamente și partea superioară a ferestrelor.
Corpurile vor fi montate pe fațada principală și pe cele laterale, pe coamă, coloane, lucarne și în zona accesului principal. Alimentarea se face dintr-un tablou nou, iar comanda se poate face manual sau automat, prin fotocelulă. Echipamentele trebuie să aibă minimum IP65 și IK08. Cablurile sunt rezistente la UV, fixate cu cleme din 0,5 în 0,5 metri pe elementele necombustibile ale fațadei.
Studiul menționează ca obiective punerea în valoare a clădirii, creșterea atractivității turistice, reducerea consumului de energie și descurajarea infracționalității favorizate de întuneric.
Cum va fi atribuit contractul
Valoarea estimată a achiziției este de 670.000 de lei fără TVA: 19.000 de lei pentru proiectare și asistență tehnică, 1.000 de lei pentru verificarea tehnică și 650.000 de lei pentru lucrări. Autoritatea contractantă folosește achiziția directă, permisă pentru valori sub 900.400 de lei fără TVA, iar criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. Oferte alternative nu se acceptă, iar prețul este ferm, fără posibilitate de ajustare. Finanțarea provine din bugetul local.
Termenele sunt strânse:
*Proiectare (DTAC, proiect tehnic, detalii de execuție, caiet de sarcini): maximum 10 zile, inclusiv obținerea avizelor, dacă este cazul;
*Execuție: 20 de zile de la ordinul de începere;
*Garanția lucrărilor: 60 de luni.
Ofertanții trebuie să dețină atestare ANRE pentru proiectarea și execuția instalațiilor electrice. Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea contractului, fără TVA. Ofertel se depun până la 3 decembrie 2026, inclusiv.
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