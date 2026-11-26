Surse: Premierul Luca Niculescu, la Alba Iulia, pe 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României
Surse: Premierul Luca Niculescu, la Alba Iulia, pe 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României
Premierul României, Luca Niculescu, ar putea ajunge la Alba Iulia marți, 1 Decembrie 2026, pentru a participa la manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale a României, în contextul pregătirilor pentru celebrarea a 108 ani de la Marea Unire.
Potrivit surselor ziarulunirea.ro, șeful Guvernului se numără printre oficialitățile invitate la manifestările de la Alba Iulia și prezența sa la aceste manifestări este foarte posibilă. O eventuală participare a premierului ar putea fi influențată și de programul evenimentelor organizate în aceeași zi în Capitală.
Ora de start a paradei militare de la Alba Iulia a fost declarată. Programată inițial la ora 14.00, parada ar urma să înceapă la ora 14:30. Intervalul orar suplimentar la dispoziție ar putea oferi o posibilitate suplimentară de corelare a deplasării premierului de la București cu participarea la manifestările de la Alba Iulia.
În Capitală, Parada Militară Națională este programată să înceapă la ora 11:00, în Piața Arcului de Triumf.
La Alba Iulia, programul zilei de 1 Decembrie 2026 cuprinde, între altele, reconstituirea istorică a Marii Adunări Naționale, ceremonii religioase, momente dedicate Rezoluției de la 1 Decembrie 1918 și parada militară.
Potrivit informațiilor obținute de ziarulunirea.rode la Divizia 4 Infanterie „Gemina”, aproximativ 1.300 de militari, inclusiv detașamente din Portugalia, Polonia și Franța, sunt așteptați să participe la defilare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
De ce a retrimis Tribunalul Alba la DNA dosarul primarului Gabriel Pleșa pentru redeschiderea urmăririi penale: „Soluția de clasare este nelegală și netemeinică”
De ce a retrimis Tribunalul Alba la DNA dosarul primarului Gabriel Pleșa pentru redeschiderea urmăririi penale: „Soluția de clasare este nelegală și netemeinică” Tribunalul Alba a motivat hotărârea definitivă din 17 noiembrie 2026, prin care a confirmat redeschiderea urmăririi penale în dosarul plângerii formulate de Societatea de Transport Public (STP) SA Alba Iulia împotriva primarului […]
Târgul de Crăciun Alba Iulia 2026: Când se va deschide patinoarul. Taxă preferențială pentru proprietar
Târgul de Crăciun Alba Iulia 2026: Când se va deschide patinoarul. Taxă preferențială pentru proprietar Patinoarul din cadrul Târgului de Crăciun 2026 de la Alba Iulia va fi montat începând din 2 decembrie 2026, urmând să fie funcțional cel târziu de praznicul Sfântului Nicolae, din 6 decembrie 2026, a anunțat primarul Gabriel Pleșa în cadrul […]
Performanță remarcabilă pentru educația din Alba Iulia: Eduard Pițu, distins cu mențiune la Concursul Național de Matematică „IMAR-Panaitopol”, ediția 2026
Performanță remarcabilă pentru educația din Alba Iulia: Eduard Pițu, distins cu mențiune la Concursul Național de Matematică „IMAR-Panaitopol”, ediția 2026 Eduard Pițu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, continuă seria rezultatelor de excepție la nivel național, obținând mențiune și clasându-se pe locul al 5-lea în ierarhia […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Povestea obiectelor recuperate din Tezaurul României trimis la Moscova, readusă în atenția publicului: Expoziție-eveniment
Povestea obiectelor recuperate din Tezaurul României trimis la Moscova, readusă în atenția publicului: Expoziție-eveniment Muzeul Național de Istorie a României...
România riscă să rămână fără biblioteci publice: Peste 600 de unități desființate în ultimii 6 ani
România riscă să rămână fără biblioteci publice: Peste 600 de unități desființate în ultimii 6 ani Bibliotecile publice dispar într-un...
Știrea Zilei
Surse: Premierul Luca Niculescu, la Alba Iulia, pe 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României
Surse: Premierul Luca Niculescu, la Alba Iulia, pe 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României Premierul României, Luca Niculescu,...
De ce a retrimis Tribunalul Alba la DNA dosarul primarului Gabriel Pleșa pentru redeschiderea urmăririi penale: „Soluția de clasare este nelegală și netemeinică”
De ce a retrimis Tribunalul Alba la DNA dosarul primarului Gabriel Pleșa pentru redeschiderea urmăririi penale: „Soluția de clasare este...
Curier Județean
Casa de Asigurări de Sănătate Alba a plătit aproape 209 milioane de lei pentru tratamente și servicii medicale: Unde au mers cei mai mulți bani
Casa de Asigurări de Sănătate Alba a plătit aproape 209 milioane de lei pentru tratamente și servicii medicale: Unde au...
Gaz în Munții Apuseni: Aproape 18.000 de gospodării și peste 42.000 de locuitori ar urma să fie racordați prin conducta de 59 kilometri între Zlatna și Câmpeni. Proiectul cuprinde 21 de unități administrativ-teritoriale
Gaz în Munții Apuseni: Aproape 18.000 de gospodării și peste 42.000 de locuitori ar urma să fie racordați prin conducta...
Politică Administrație
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de indexarea pensiilor
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de...
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc”
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc” Reforma administrativ-teritorială trebuie să înceapă cu administrația centrală....
Opinii Comentarii
26 noiembrie: Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor și al familiei creștine. Povestea sfântului care și-a dedicat viața rugăciunii și vindecării celor mici
26 noiembrie: Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor și al familiei creștine. Povestea sfântului care și-a dedicat viața rugăciunii și...
Ajutorul de încălzire pentru iarna 2026-2027. Mai poți solicita ajutorul pentru încălzire după ce a început sezonul rece?
Ajutorul de încălzire pentru iarna 2026-2027. Ce se întâmplă cu românii care nu au depus cererile până pe 20 noiembrie...