Surse: Premierul Luca Niculescu, la Alba Iulia, pe 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României

Premierul României, Luca Niculescu, ar putea ajunge la Alba Iulia marți, 1 Decembrie 2026, pentru a participa la manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale a României, în contextul pregătirilor pentru celebrarea a 108 ani de la Marea Unire.

Potrivit surselor ziarulunirea.ro, șeful Guvernului se numără printre oficialitățile invitate la manifestările de la Alba Iulia și prezența sa la aceste manifestări este foarte posibilă. O eventuală participare a premierului ar putea fi influențată și de programul evenimentelor organizate în aceeași zi în Capitală.

Ora de start a paradei militare de la Alba Iulia a fost declarată. Programată inițial la ora 14.00, parada ar urma să înceapă la ora 14:30. Intervalul orar suplimentar la dispoziție ar putea oferi o posibilitate suplimentară de corelare a deplasării premierului de la București cu participarea la manifestările de la Alba Iulia.

În Capitală, Parada Militară Națională este programată să înceapă la ora 11:00, în Piața Arcului de Triumf.

La Alba Iulia, programul zilei de 1 Decembrie 2026 cuprinde, între altele, reconstituirea istorică a Marii Adunări Naționale, ceremonii religioase, momente dedicate Rezoluției de la 1 Decembrie 1918 și parada militară.

Potrivit informațiilor obținute de ziarulunirea.rode la Divizia 4 Infanterie „Gemina”, aproximativ 1.300 de militari, inclusiv detașamente din Portugalia, Polonia și Franța, sunt așteptați să participe la defilare.

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