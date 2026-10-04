Sport

CSM Unirea Alba Iulia, trei victorii la rând și 17-0 golaveraj! Pustai: „Ne-am făcut meciul ușor, ne dezvoltăm din ce în ce mai bine”

Dan HENEGAR

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CSM Unirea Alba Iulia, trei victorii la rând și 17-0 golaveraj! Pustai: „Ne-am făcut meciul ușor, ne dezvoltăm din ce în ce mai bine”

CSM Unirea Alba Iulia s-a impus clar, în deplasarea de la Cermei, „alb-negrii” ajungând pe podiumul Seriei 7, la două puncte de liderul CIL Blaj, ce a suferit primul eșec stagional, în etapa a șaptea din Seria 7 a eșalonului terț.

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Petrecerea Divorțaților

Următorul joc este pe „Cetate”, sâmbătă, 10 octombrie, cu Poli Timișoara 2, pregătită de Alin Paleacu, fostul căpitan al „alb-negrilor” la prima promovare  în Divizia A (2003).

De când 10% din contractele jucătorilor de la Unirea Alba Iulia au fost tăiate pe următoarele trei luni, echipa în „alb-negru” nu a mai pierdut puncte și a urcat până pe locul 3 în clasament. Iar la Cermei a bifat al treilea meci fără gol primit, golaverajul celor trei meciuri fiind 17-0! A fost un meci dominat de noi, am început foarte bine și am reușit să marcăm destul de repede, ceea ce ne-a făcut meciul mai ușor. La pauză aveam deja un avantaj de 3-0. Cred că ne dezvoltăm din ce în ce mai bine, iar acest lucru se vede nu doar prin prisma rezultatelor obținute, ci și în calitatea jocului. A fost un meci foarte important pentru noi, mai ales că în Viitorul se va lupta pentru cele patru locuri de play-off. Pașii se fac destul de greu, dar este bine atât timp cât îi facem înainte. Le mulțumim și celor din galerie, care au făcut deplasarea și ne-au sprijinit, a spus Cristian Pustai despre partida din Țara Sămădăilor, pentru www,sportarad,ro

Evident, acesta nu a negat faptul că echipa sa are ca obiectiv clar promovare. Echipa se luptă, iar acum, după ce încerci de două-trei ori, apare și presiunea. Dar, încet-încet, sper să reușim să o eliminăm, pentru că, până la urmă, bătălia finală se dă în primăvară. Omogenizăm echipa, iar în iarnă poate vom mai face anumite ajustări. Problema este că nu prea avem voie să pierdem puncte, pentru că și acest sistem ne obligă să fim foarte atenți. Nu știm încă exact care vor fi echipele care vor intra în play-off, iar atunci fiecare punct este important. Mai avem destule meciuri până în decembrie și vrem să fim cât mai sus, a adăugat principalul Unirii.

foto, text: www.sportarad.ro

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