1 Decembrie 2026: Fără masă populară la Alba Iulia de Ziua Națională. Care este explicația autorităților
1 Decembrie 2026: Fără masă populară la Alba Iulia de Ziua Națională. Care este explicația autorităților
Alba Iulia va marca Ziua Națională a României, în 2026, fără tradiționala masă populară. Renunțarea la acest moment nu este însă o noutate pentru organizatorii manifestărilor de la Alba Iulia. În 2025, primarul municipiului, Gabriel Pleșa, explica faptul că administrația locală a decis să nu mai organizeze masa populară, invocând dificultățile economice, măsurile de austeritate și redirecționarea sponsorizărilor către alte evenimente.
O tradiție întreruptă încă din 2024
Masa populară nu a fost organizată nici în 2024. Atunci, explicația oferită de autorități a fost legată de desfășurarea alegerilor parlamentare chiar în ziua de 1 Decembrie.
Primarul Gabriel Pleșa preciza la momentul respectiv că, deși Autoritatea Electorală Permanentă transmisese că manifestările dedicate Zilei Naționale sunt permise, administrația locală a preferat să evite eventualele interpretări electorale.
Program complex pentru sărbătorirea la Alba Iulia a Zilei Naționale 2026
Programul manifestărilor dedicate Zilei Naționale 2026 la Alba Iulia se desfășoară pe parcursul mai multor zile, cu evenimente culturale, expoziții, spectacole și ceremonii dedicate împlinirii a 108 ani de la Marea Unire.
Pe 1 Decembrie 2026, programul cuprinde, între altele, reconstituirea Marii Adunări Naționale, de la ora 11:00, ceremonia religioasă Te Deum, parada militară (de la ora 14:30) și spectacolul folcloric „Alba unește România”, de la ora 16:00, în Piața Cetății.
Seara sunt programate concertul Croitoru String Virtuosi, retragerea cu torțe, de la ora 19:00, și un foc de artificii de la ora 20:30.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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