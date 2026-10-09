Sport

Video: CIl Blaj – CS Universitar Alba Iulia, derby „de Alba” în Liga 3

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

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CIL Blaj – CS Universitar Alba Iulia, este derby „de Alba”, la Tiur, vineri, la ora 15.00, partidă contând pentru etapa a opta din Seria 7 a Ligii 3

CIL Blaj – CSU Alba Iulia, confruntare între coinjudețene, în eșalonul terț

Citește și: Ștefan Blănaru (CIL Blaj), golgheterul Seriei 7 din Liga 3! Experimentatul atacant a renăscut la echipa din „Mica Romă” | Vezi marcatorii celorlalte conjudețene

Petrecerea Divorțaților

Liderul CIL Blaj revine în fața fanilor după primul eșec stagional, 1-2 în deplasare și două runde în care a luat un singur punct.

CSU Alba Iulia are 3 eșecuri la rând și fără victorie în stagiunea curentă, pe penultima poziție

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CIL Blaj – CS Universitar Alba Iulia 2-2 (2-0), în derby „de Alba”! Studenții au oferit surpriza, au revenit de la 0-2 și au încurcat socotelile liderului!

Dan HENEGAR

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acum o oră

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9 octombrie 2026

De

CIL Blaj – CS Universitar Alba Iulia 2-2 (2-0), în derby „de Alba”, din Liga 3! Studenții au oferit surpriza, au revenit de la 0-2 și au încurcat socotelile liderului! Liderul CIL Blaj s-a împiedicat pe teren propriu de CS Universitar Alba Iulia, în derby „de Alba”, scor 2-2 (2-0), pierzând puncte prețioase într-un joc […]

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Sport

Metalurgistul Cugir – CSM Deva 0-2 (0-0) | Un nou exament ratat! Adio, play-off!!

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

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9 octombrie 2026

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Metalurgistul Cugir – CSM Deva 0-2 (0-0) | Un nou exament ratat! Adio, play-off!! Metalurgistul Cugir ratează un nou examen în fața fanilor, 0-2 (0-0), acasă cu nou-promovata CSM Deva și își poate lua adio de la play-off! Citește și: Foto: Metalurgistul Cugir – Viitorul Arad 1-3 (1-2) | Eșec al „roș-albaștrilor”, într-o partidă importantă […]

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Sport

În Liga 3, CIL Blaj – CSU Alba Iulia, derby „de Alba” la Tiur | Metalurgistul Cugir, dificil cu CSM Deva, iar CSM Unirea Alba Iulia, examen facil

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

8 octombrie 2026

De

În Liga 3, CIL Blaj – CSU Alba Iulia, derby „de Alba” la Tiur | Metalurgistul Cugir, dificil cu CSM Deva, iar CSM Unirea Alba Iulia, examen facil Runda a opta Seriei 7 din Liga 3 propune un nou derby „de Alba”, la Tiur, între liderul CIL Blaj și CS Universitar Alba Iulia, grupare aflată […]

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