Video: CIl Blaj – CS Universitar Alba Iulia, derby „de Alba” în Liga 3

CIL Blaj – CS Universitar Alba Iulia, este derby „de Alba”, la Tiur, vineri, la ora 15.00, partidă contând pentru etapa a opta din Seria 7 a Ligii 3

CIL Blaj – CSU Alba Iulia, confruntare între coinjudețene, în eșalonul terț

Liderul CIL Blaj revine în fața fanilor după primul eșec stagional, 1-2 în deplasare și două runde în care a luat un singur punct.

CSU Alba Iulia are 3 eșecuri la rând și fără victorie în stagiunea curentă, pe penultima poziție

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