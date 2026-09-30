Ștefan Blănaru (CIL Blaj), golgheterul Seriei 7 din Liga 3! Experimentatul atacant a renăscut la echipa din „Mica Romă” | Vezi marcatorii celorlalte conjudețene
Ștefan Blănaru (CIL Blaj), golgheterul Seriei 7 din Liga 3! Experimentatul atacant a renăscut la echipa din „Mica Romă” | Vezi marcatorii celorlalte conjudețene
CIL Blaj este revelația fotbalului județean, până în prezent, cu un parcurs de pus în ramă, iar Ștefan Blănaru, golgheterul Seriei 7, cu 6 reușite.
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Echipa din „Mica Romă” este liderul Seriei 7 din Liga 3, fără eșec, cu 16 puncte din 18 posibile, o singură remiză, un 5-5, la Tiur, în ultima rundă, cu CSM Deva. Formația condusă de Daniel Tătar a fost foarte aproape de o calificare istorică în grupele Cupei României, fiind eliminată în prelingiri de Progresul Spartac.
CIL Blaj a mutat masiv în intersezon, realizând 18 achiziții, 3 nume fiind de la CSȘ Blaj, în fruntea listei regăsindu-se ex-uniriștii Blănaru și R. Pîntea, dar nu au mai intrat în calculele noii conduceri. Dar au fost înregimentate și alte nume importante precum Băican, Gâțan, S. Bran sau Crivac. Firesc, au fost și plecări numeroase, 12 la număr, iar formula de start a cunoscut ample modificări. De plidă, la ultima etapă, comparativ cu sezonul trecut, au mai fost 4 nume: Păduraru, Vodă, Boldea și Tineiu!
*Blănaru, căpitanul ce marchează!
Senzațional este și radamentul experimentatului atacant Ștefan Blănaru, golgheterul Seriei 7, cu 6 goluri, urmat de Jude (Sântana) și Mura (Pecica) – câte 5. Atenție, în 2026, vârful Blajului nu marcase niciun gol în cele 6 luni petrecute la CSM Unirea Alba Iulia, după ce încheiase anul trecut cu 9 reușite în „alb-negru”! Atacantul care va împlini 38 de ani în februarie 2027, a punctat în partidele cu Metalurgistul Cugir (o reușită), Nera Bogodini (dublă), Viitorul Arad (un gol), CSM Deva (dublă), respectiv în 4 din cele 6 dispute, mai mine de o treime din reușitele „galben-albaștrilor”! CIL are 8 marcatori, căpitanul Blajului fiind urmat de R. Pîntea, Boldea și Tineiu – câte două goluri. Ca o comparație, Blănaru are mai multe goluri decât CSU Alba Iulia (4) și Nera Bogodinți (două), dar și alte 13 componenta ale Ligii 3, din alte serii!
La celelalte conjudețene, principalii marcatori sunt departe în ierarhie. CSM Unirea Alba Iulia (10 marcatori), cu amendamentul acelui 10-0 cu Nera Bogodinți, îi are pe Ayeni și Indrei – 3 reușite (toate în jocul cu „lanterna roșie”), urmați de Chiorean, Vaida și Prejmerean – câte două goluri. La Metalurgistul Cugir sunt Cocan, P. Pahone, Bura și Șaucă – cu câte două goluri, iar la CSU Alba Iulia figurează 3 marcatori (Trișcă-Sălăgean, Velțan, Rusu, plus un autogol)
Foto: Peter Szilagyi
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