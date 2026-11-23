Festivalul Alba Chess 2026, în școlile din Alba: Care sunt câștigătorii ediției a 3-a

După ce primele două ediții au fost un real succes pe plan județean, Festivalul Alba Chess, ediția a 3-a, organizat de Consiliul Judeţean Alba în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, se desfășoară în școlile din județ.

Coordonatorul festivalului este tânărul maestru internațional din Alba Iulia, Mihnea Costachi, multiplu campion naţional şi European de juniori. Adresat elevilor din clasele 0-8, festivalul are ca scop promovarea şahului în rândul copiilor.

Pe data de 17 noiembrie, Liceul German Sebeș a fost gazda competiției. Câștigătorii la clasele 0-4 au fost: locul 1 – Cernat Anna; locul 2 – Suciu Caterina; locul 3 – Bișboacă Tania, iar la clasele 5-8: locul 1 – Tîrlea Ștefan; locul 2 – Drăghici Filip; locul 3 – Dărămuș David. Concursul s-a desfășurat în condiții foarte bune, sub îndrumarea doamnei profesoare Adriana Șuvaina.

Pe data de 18 noiembrie, Colegiul Național “Lucian Blaga” Sebeș și-a desemnat câștigătorii. Clasele 5-8: locul 1 – Căta Simion; locul 2 – Moga Eduard; locul 3 – Jinar Mihai. Cei 26 de elevi participanți au concurat în condiții foarte bune, sub îndrumarea doamnei profesoare Cristina Candrea.

Pe data de 19 noiembrie, Școala Gimnazială “Singidava” Cugir a fost gazda competiției. Câștigătorii la clasele 0-4 au fost: locul 1 – Pascu Patrick-Andrei; locul 2 – Hentea Teodor-Ioan; locul 3 – Topan-Ceaușu Domenic, iar la clasele 5-8: locul 1 – Lațiu Sara-Flavia; locul 2 – Vinceler Iulia-Maria; locul 3 – Lațiu Sorana. Concursul s-a desfășurat în condiții foarte bune, sub îndrumarea domnilor profesori Victoria Maria Avram și Traian Avram.

Pe data de 20 noiembrie, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Ighiu a fost gazda competiției, reunind la start un număr de 40 de elevi. Câștigătorii la clasele 0-4 au fost: locul 1 – David Bogdan Matei; locul 2 – Nuță Arianna; locul 3 – Dehelean Emanuel Gabriel, iar la clasele 5-8: locul 1 – Samoilă Abel Daniel; locul 2 – Borca Mihaela Ioana; locul 3 – David Luca Daniel.

Competiția s-a desfășurat în condiții foarte bune, sub îndrumarea doamnei profesoare Daniela Ursu și a șahistei Maia Macarie.

Festivalul Alba Chess va continua cu concursuri programate în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Sebeș, Teiuș și alte localități din județ.

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