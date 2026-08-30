Video: CIL Blaj a învins, la Cugir, scor 2-0, în derby „de Alba” | Declarațiile lui Lucian Itu, Daniel Tătar și Augustin Damian
CIL Blaj a învins, la Cugir, scor 2-0, în derby „de Alba” | Declarațiile lui Lucian Itu, Daniel Tătar și Augustin Damian, după disputa din runda inaugurală a Seriei 7 din Liga 3
CIL Blaj a învins, la Cugir, scor 2-0, în derby „de Alba”. Declarațiile lui Lucian Itu, Daniel Tătar și Augustin Damian, la finele confruntării dintre Metalurgistul Cugir și CIL Blaj, cu gazdele rămase în inferioritate numerică în minutul 42
Citește și: Video: Metalurgistul Cugir – CIL Blaj, 0-2 (0-0) | Echipa din „Mica Romă” a dat lovitura în derby „de Alba”, goluri Blănaru și Gâțan
CIL Blaj a dat lovitura în derby „de Alba” din etapa inaugurală a Seriei 7, 2-0 (0-0) în deplasare cu Metalurgistul Cugir. Formația din „Mica Romă” a dovedit maturitate într-un meci echilibrat în prima repriză, până în momentul hotărâtor când gazdele au rămas în inferioritate numerică (eliminat Butnariu, 42).
Elevii lui Daniel Tătar au profitat de superioritate și au punctat rapid, la reluare, prin Blănaru (52) și Gâțan (54). CL Blaj a arătat că aventura din Cupa României, la un pas de grupe, nu a fost întâmplătoare, și a etalat față de pretedentă la play-off, așteptând cu moral ridicat un alt derby „de Alba”, cu CSM Unirea Alba Iulia, la Tiur. C
„O victorie împotriva unei echipe foarte bune, pe un teren greu unde nu multe echipe iau puncte. Am fost formația mai bună, iar momentul cheie a fost eliminarea lui Butnariu. Nu vorbesc de arbitraj, am avut gol anulat la Pîntea și penalty neacordat. Unirea o să aibă mereu un loc aparte pentru mine. Ne așteaptă un joc foarte dificil, Alba Iulia este favorită, cea mai puternică din serie, dar îmi doresc să câștigăm. CIL Blaj își dorește să fie mai bună decât anul trecut, vorbim la finele sezonului regular despre play-off. Vreau să le mulțumesc fanilor de la Blaj care au fost alături de noi și îi așteptăm la Tiur, când inaugurăm stadionul, contra unei echipe foarte bune”, a punctat Daniel Tătar.
La Metalurgistul a revenit Sebastian Itu (20 de ani), fiul antrenorului Lucian Itu, de la Poli Timișoara, grupare cu care a semnat în această vară, dar unde nu a jucat deloc! De asemenea, la gazde a fost titular Wilson Igwe (nigerian, 22 de ani, ex-CS Gheorgheni), lipsind ucraineanul Liubashov (accidentat), iar la blăjeni printre rezerve s-a numărat atacantul Gallini (fost și în primăvară). U
„O repriză destul de echilibrată, iar diferența s-a făcut la acel cartonaș roșu. E prima etapă, nu avem ritm, dar e greu să duci în 10 oameni. Am sperat ceva la pauză, însă nu a ieșit. Avem nevoie de un atacant, de un om de gol. Felicit Blajul pentru evoluția lor, atât am putut la această oră”, a spus Lucian Itu.
*Butnariu, eliminat în minutul 41 și penalty neacordat pentru CIL
Ex-uniristul Butnariu a fost eliminat în minutul 41, pentru cumul de avertismente, al doilea pentru fault la Blănaru, iar „roș-albaștrii” au suferit mai bine de o repriză în inferioritate! Lungar (45) a solicitat penalty după un duel în careu cu portarul B. Avram, o fază la limită care cu siguranță era decisă altfel dacă nu se producea după eliminarea lui Butnariu, câteva minute mai devreme, fiind circumstanțe de lovitură de pedeapsă.
La reluare, CIL Blaj a rezolvat ecuația disputei în câteva minute, distanțându-se rapid. Inevitabilul s-a produs și Blănaru (53) a deschis scorul cu o reluare cu capul, după o centrare de pe stânga venită de la un alt ex-unirist R. Pîntea. Peste două minute, șah-mat în defensiva cugireană și o fază finalizată de Gâțan (la o acțiune Blănaru și o deviere Micu-Cristea) cu un șut bară-gol.
„Sunt foarte bucuros, am câștigat un meci dificil pe terenul unei echipe foarte bune. Am dominat în mare parte jocul, și până la eliminare. Sunt mândru de echipă și cum a fost pregătit acest joc de către staful tehnic, dar și de lotul format de directorul sportiv Septimiu Boancăș în colaborare cu Daniel Tătar. Urmează o săptămână în care pregătim un nou derby județean”, a precizat Augustin Damian, președintele Blajului
Foto: Sorin GIURCĂ (Fan Metalurgistul)
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