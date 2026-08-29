Două capturi cu cannabis duc un inculpat în fața instanței: Tribunalul Alba a dispus începerea judecății

Două capturi cu cannabis duc un inculpat în fața instanței: Tribunalul Alba a dispus începerea judecățiie

Un dosar penal privind deținerea de droguri de risc pentru consum propriu intră în etapa judecății, după ce judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Alba a constatat legalitatea rechizitoriului, a probelor și a actelor de urmărire penală. Soluția a fost pronunțată joi, 27 august 2026, într-o ședință de cameră de consiliu.

Potrivit documentului instanței, inculpatul a fost trimis în judecată de DIICOT pentru infracțiunea de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, în formă continuată, faptă prevăzută de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. Rechizitoriul a fost întocmit la 23 iunie 2026.

Două episoade, la aproximativ 15 luni distanță

Anchetatorii au reținut două acte materiale distincte.

Primul episod s-ar fi produs în noaptea de 14 decembrie 2024, la ora 23:25, când, potrivit procesului-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, inculpatul ar fi avut asupra sa un plic transparent care conținea o substanță vegetală de culoare brun-verde.

Al doilea episod este datat 14 martie 2026, la ora 00:55. De această dată, polițiștii ar fi identificat asupra inculpatului un plic de tip ziplock care conținea o substanță vegetală de culoare verde-maro.

Cele două cauze au fost ulterior reunite. Potrivit documentului, prin ordonanța din 6 aprilie 2025 s-a dispus reunirea unui dosar penal la dosarul principal.

Substanțele, analizate în laborator

Probele ridicate în cele două momente au fost supuse unor constatări tehnico-științifice.

Pentru proba ridicată în decembrie 2024, raportul de laborator indică 0,74 grame de cannabis, drog de risc, în care a fost pusă în evidență și o substanță psihoactivă nouă, menționată în document ca #####-8-THC-O-acetate. Pentru proba ridicată în martie 2026, raportul indică 0,45 grame de cannabis.

În total, actele descrise în rechizitoriu vizează 1,19 grame de cannabis, repartizate în cele două episoade. Documentul judiciar precizează însă că încadrarea juridică privește două acte materiale reunite sub forma continuată a infracțiunii.

Inculpatul și-a rezervat dreptul de a nu da declarații. Acuzația este susținută, potrivit rechizitoriului, de rapoartele de constatare tehnico-științifică, procesele-verbale de constatare a infracțiunilor și planșele foto anexate dosarului.

Camera preliminară: instanța nu a găsit nereguli

Dosarul a trecut prin filtrul camerei preliminare, etapă în care instanța verifică, între altele, competența instanței, legalitatea sesizării prin rechizitoriu, legalitatea administrării probelor și legalitatea actelor de urmărire penală.

Inculpatul nu a formulat cereri sau excepții privind legalitatea probelor ori a actelor efectuate de organele de urmărire penală. Judecătorul a analizat însă și din oficiu aceste aspecte și a concluzionat că nu se impune invocarea unor excepții.

Instanța a apreciat că rechizitoriul conține elementele necesare pentru identificarea faptei, a încadrării juridice, a perioadei în care aceasta ar fi fost comisă și a probelor pe care se bazează trimiterea în judecată.

Tribunalul: „legal” și „gata de judecată”

Concluzia judecătorului de cameră preliminară a fost fermă: Tribunalul este competent să soluționeze cauza, sesizarea instanței este legală, probele au fost administrate legal, iar actele de urmărire penală au respectat dispozițiile legale aplicabile.

În consecință, în temeiul art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală, instanța a dispus începerea judecății în cauza privind inculpatul acuzat de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, în formă continuată.

Soluția a fost reluată în dispozitivul hotărârii: instanța a constatat competența Tribunalului, legalitatea rechizitoriului, a administrării probelor și a actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății.

Fără măsuri preventive

Un element important consemnat în document este că, în acest dosar, nu au fost luate măsuri preventive împotriva inculpatului.

Prin urmare, soluția pronunțată la 27 august nu reprezintă o condamnare. Ea marchează trecerea dosarului din etapa verificării rechizitoriului și a legalității probelor în etapa propriu-zisă a judecății. Instanța nu a stabilit prin această încheiere vinovăția inculpatului, ci a stabilit că dosarul îndeplinește condițiile legale pentru a fi judecat pe fond.

Hotărârea poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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