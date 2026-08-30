Aproape 1.700 de accidente în primele 6 luni din 2026 în România: Peste 490 de persoane moarte și 1.384 rănite grav. Bilanțul Poliției Române

Poliția Română a prezentat recent activitatea instituției în prima jumătate a anului 2026. Potrivit acestora, cu toate că numărul accidentelor rutiere este în scădere, dramele care se întâmplă pe drumurile din țară continuă să aibă un impact deosebit de fiecare dată.

În primele 6 luni ale anului 2026, Poliția Română a desfășurat activități, la nivel național, pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță rutieră.

Acțiunile polițiștilor de la rutieră au drept scop prevenirea evenimentelor grave din trafic, iar respectarea regulilor de circulație de către toți cetățenii ar reduce semnificativ tragediile rutiere.

Deși statistica arată că numărul accidentelor rutiere este în scădere, dramele care se întâmplă pe drumurile din țară au un impact deosebit de fiecare dată.

Astfel, în primele 6 luni ale anului 2026, la nivel național, au fost înregistrate 1.679 de accidente, ce au avut ca urmări decesul a 492 de persoane și rănirea gravă a 1.384 de oameni.

Comparativ cu perioada similară a anului 2025, au fost înregistrate cu 30 (-1,8%) mai puține accidente, cu 55 (-10,1%) mai puține persoane decedate și cu 36 (+2,7%) mai multe persoane rănite grav.

Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave, în primele 6 luni ale anului 2026, au fost indisciplina pietonilor (14,4%), nerespectarea regimului legal de viteză (14,2%), indisciplina bicicliștilor (10,5%), neacordarea priorității de trecere vehiculelor (8,8%), neacordarea priorității de trecere pietonilor (7,3%), acestea generând peste 50% din totalul accidentelor grave și aproximativ 50% din totalul deceselor.

Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, polițiștii de la rutieră au desfășurat 35.366 de acțiuni, care au vizat combaterea principalelor cauze.

În primele 6 luni ale anului 2026, la nivel național, în urma abaterilor constatate în trafic, au fost aplicate peste 1.180.000 de sancțiuni contravenționale. În urma acțiunilor desfășurate, polițiștii de la rutieră au reținut peste 81.000 de permise de conducere și au retras peste 63.700 de certificate de înmatriculare. Tot în această perioadă, au fost depistate și scoase din trafic peste 12.000 de persoane aflate la volan sub influența alcoolului.

Din totalul infracțiunilor contra siguranței circulației pe drumurile publice, peste 5.600 au fost săvârșite de către o persoană aflată sub influența alcoolului și aproximativ 1.100 au fost săvârșite de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive.

De asemenea, pentru consolidarea siguranței cetățenilor, a fost implementat la nivel național sistemul e-Sigur. Acest sistem de monitorizare a traficului utilizează dispozitive radar, montate pe trepiede mobile și amplasate strategic în zonele cu risc crescut de accidente. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care comit alte abateri de la legislația rutieră, contribuind astfel la prevenirea și sancționarea comportamentelor care pun în pericol siguranța participanților la trafic.

Radarele sunt amplasate în zonele cu risc rutier, înregistrările fiind ulterior analizate și prelucrate de către polițiștii rutieri. Prin acest sistem, în primele 6 luni ale anului, au fost soluționate peste 36.500 de solicitări.

Prin implementarea acestor soluții digitale, Poliția Română își reafirmă angajamentul de a folosi tehnologia în beneficiul comunității, pentru un mediu rutier mai sigur și o comunicare mai eficientă cu publicul.

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