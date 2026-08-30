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Elevii care încep clasa a IX-a vor învăța după noi programe școlare, în funcție de profil și specializare. Manualele digitale ar putea fi disponibile până la sfârșitul lunii septembrie

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Elevii care încep clasa a IX-a vor învăța după noi programe școlare, în funcție de profil și specializare. Manualele digitale ar putea fi disponibile până la sfârșitul lunii septembrie

Elevii din România care vor intra în clasa a IX-a în această toamnă vor fi prima generație de liceeni care va învăța după noile programe școlare. Acestea sunt construite în jurul competențelor, al relevanței informațiilor și al capacității elevilor de a folosi ceea ce învață în contexte noi.

Potrivit lui Bogdan Cristescu, directorul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, citat de Rador, schimbarea se va aplica, pentru început, doar elevilor clasei a IX-a.

Elevii din clasele mai mari vor continua să învețe după programele și manualele aflate deja în vigoare, urmând ca noul curriculum să fie introdus treptat la liceu.

Manualele vor fi diferite, în funcție de profil și specializare

Odată cu noile programe, vor fi adaptate și manualele școlare. Pachetul de manuale primit de fiecare elev va depinde de profilul și specializarea clasei, de numărul de ore alocat disciplinei și de limba de predare.

Licitația pentru noile manuale a fost lansată la începutul lunii aprilie, iar evaluarea tehnică a ofertelor s-a încheiat.

Procedura se află în prezent în etapa administrativă, în relația cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Potrivit lui Bogdan Cristescu, rezultatele licitației ar urma să fie publicate în perioada următoare.

Manualele digitale ar putea fi disponibile până la sfârșitul lunii septembrie

După finalizarea procedurilor, profesorii vor putea consulta manualele pe platforma manuale.edu.ro și vor avea posibilitatea să aleagă varianta pe care o consideră potrivită pentru elevii lor.

Pentru loturile care nu vor fi contestate, este estimată publicarea manualelor în format digital până la sfârșitul lunii septembrie.

Ulterior, acestea urmează să fie tipărite și distribuite elevilor.

Cele mai multe manuale vor avea atât versiune digitală, cât și tipărită.

Există însă și câteva excepții, pentru care documentația a prevăzut doar formatul digital.

Schimbarea programei se face treptat

Reforma curriculară nu va schimba dintr-o dată modul în care învață toți liceenii. În acest an, noile programe sunt introduse doar pentru clasa a IX-a.

Elevii care sunt acum în clasele a X-a, a XI-a sau a XII-a vor continua să studieze după programele școlare actuale și vor folosi manualele aferente acestora.

În anii următori, noul curriculum urmează să fie introdus progresiv și pentru celelalte clase de liceu.

Prin noile programe, accentul este pus mai mult pe dezvoltarea competențelor și pe folosirea cunoștințelor în situații concrete, nu doar pe acumularea și reproducerea informațiilor.

Elevii din învățământul de stat primesc gratuit manuale

Legea învățământului preuniversitar prevede că elevii din învățământul de stat beneficiază gratuit de manuale școlare.

Pentru elevii care intră în clasa a IX-a în această toamnă, primele manuale construite pe baza noului curriculum vor fi astfel parte din schimbarea care marchează începutul reformei programelor de liceu.

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