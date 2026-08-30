ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 30 august. Condițiile de înscriere la concurs

Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 30 august 2026 și organizează concursuri în perioada următoare. Pentru ocuparea posturilor, candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții privind studiile, vechimea în muncă și alte cerințe specifice.

UAT comuna Doștat, situat în comuna Doștat, sat Doștat, nr.250, județul Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea unei post vacant de Mediator Școlar (COD COR 235911), post înființat în afara organigramei, de personal contractual, în cadrul echipei comunitare integrate pentru implementarea proiectului ”Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale-facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate ”Cod PIDS/586/PO4/339395”, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 și Legii 141/2025, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: mediator școlar (COD COR 235911)

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURA: Echipa Comunitară Integrată

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant/temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). i) îndepliniește alte condiții generale în funcție de specificul postului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

Studii: universitare cu diplomă de licență a oricărei specializări, urmate obligatoriu de un curs de formare profesională acreditat, specializat în mediere școlară, recunoscut de Ministerul Educației și Cercetării

Vechimea în domeniul studiilor: nu se solicită

Program de lucru 08:00-12:00 zilnic și parțial flexibil.

Disponibilitate pentru deplasări.

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Office, Excel,Word, Power Point – utilizator elementar

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

competențe de comunicare scrisă şi verbală, de relaționare;

moralitate, corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane;

perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de stres, în situaţii de urgenţă sau neprevăzute;

analiza problemelor specifice mediului şcolar;

atenție la detalii;

atitudine pozitivă, motivatoare;

competențe de integrare TIC în educație.

Limbi străine solicitate: constituie un avantaj cunoașterea limbii și a culturii comunității locale în care își desfășoară activitatea.

Unitatea Militară 01020 C Câmpeni din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante de personal civil contractual

– Muncitor calificat I (electrician) în microstructura muncitori/formație de lucru/ Formațiunea cazarmare – 1 post de execuție cu durata timpului de lucru de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână;

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele :

Conform art. 35, alin. (1) din H.G. nr. 1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. nr. 1336 / 2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (model orientativ adeverință este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 1336 / 2022);

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european;

i) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admis” la concurs (se va completa la sediul unității la momentul depunerii dosarului);

Conform art. 35, alin. (4) din H.G. nr. 1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 11.09.2026 ora 15:00.

Notă: neprezentarea tuturor documentelor pentru dosar constituie motiv de respingere a dosarului.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01020 C Câmpeni, strada Horea, nr.56-58, localitatea Câmpeni punct de contact biroul personal, telefon 0358-401746/ 0258771153.

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

a) Are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) Are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) Îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) Nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) Nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare persoanelor care candidează pentru ocuparea postului sunt:

1. Muncitor calificat I (electrician) în microstructura muncitori/formație de lucru/ Formațiunea cazarmare

1. Să fie minim absolvent al studiilor medii sau generale;

2. Să dețină calificarea pentru meseria de electrician, dovedită prin certificat / atestat de calificare profesională sau certificat de competențe profesionale, emis de instituții acreditate, conform legii;

3. Să aibă minim 9 ani vechime în muncă în meseria de electrician;

4. Să fie apt de muncă şi pentru efort fizic prelungit;

5. Persoana declarată „ADMIS” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, nivel „SECRET DE SERVICIU”.

Bibliografia şi tematica necesară pentru ocuparea postului vacant :

1) Muncitor calificat I (electrician) în microstructura muncitori/formație de lucru/ Formațiunea cazarmare

TEMATICA:

1. Materiale folosite în instalații electrice;

2. Aparate electrice;

3. Mașini și utilaje electrice;

4. Consumatori și sarcini;

5. Distribuția energiei electrice;

6. Coloane și circuite electrice;

7. Instalații electrice de forță;

8. Iluminatul electric;

-Protecția contra electrocutării;

– Prevederi legislative din Codul Muncii;

9. Legea sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Capitolul IV — Obligațiile lucrătorilor

Capitolul V — Supravegherea sănătății

Capitolul VI — Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor Capitolul VII — Grupuri sensibile de riscuri

10. Obligațiile utilizatorului și salariatului privind apărarea împotriva incendiilor;

11. Drepturile și obligațiile salariatului. Răspunderea disciplinară.

12. Clasificarea informațiilor și accesul la informații clasificate.

BIBLIOGRAFIA:

1. Cartea instalatorului electrician, Gh. Chiriță și C. Alexe, Editura Tehnică, București;

2. Suport de curs — Electrician în construcții, ing. Gheorghe Bucătaru;

3. Notă de curs — Electrician de întreținere și reparații în industria mică, Școala Hilda;

4. Legea sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,cu modificările și completările ulterioare;

6. H.G. 585/2002 privind aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în

România, cu modificările și completările ulterioare;

7. H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secret de serviciu, cu modificările și

completările ulterioare;

8. Legea 53/2003 Codul Muncii republicat.

Șofer I – Teatrul de Păpuși Prichindel angajează un post contractual vacant, de execuție, pe perioadă nedeterminată, de Șofer I, cu studii generale sau medii, normă întreagă, din cadrul Compartimentului Producție, Administrativ.

Condiții generale si specifice:

are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

cunoaște limba română, scris și vorbit;

are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h);

îndeplinește condițiile de studii, de vechime în muncă și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs:

a) studii generale sau medii;

b) vechime în muncă: minim 5 ani;

c) permis de conducere, valabil pentru categoriile: B, BE, C, CE, D, DE.

Următorul calendar:

Lucrarea scrisă va avea loc în data de 18 septembrie 2026, ora 10,00 la sediul Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia, din str. A. Mureșanu nr.3, Alba Iulia, jud. Alba.

Interviul se va susține în data de 23 septembrie 2026, ora 10,00 la sediul Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia, din str. A. Mureșanu nr.3, Alba Iulia, jud. Alba.

Comuna Săliștea – manager proiect concurs în vederea ocupării posturilor contractuale vacante: manager proiect și responsabil financiar în cadrul Proiectului „DEMNITATE ACASĂ: Servicii integrate pentru seniorii din comuna Săliștea” Cod SMIS 349049 / UAT Comuna Săliștea, județul Alba

A.) COMUNA SĂLIȘTEA, cu sediul în Săliștea, strada Preot Constantin Oancea nr. 2, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

MANAGER PROIECT RESPONSABIL FINANCIAR

B.) Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formularul de înscriere la concurs care conține și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, aflată în termen de valabilitate (semnată de candidat); c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; e) copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; f) Curriculum Vitae, model comun European; g) cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarant admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului); h) adeverință medical care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea 118/2019 privind Registrul National automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de date genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție social, precum și orice entitate publică sau private a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.

C.) Condițiile generale prevăzute de art. 12 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specific prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat al uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene, cu reședința în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul National automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). i. îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul postului MANAGER PROIECT Condiții specifice eliminatorii

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;

experiență de minimum 2 ani în management/implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă și/sau în funcții de conducere/coordonare;

competențe de Manager proiect certificate;

cunoașterea prevederilor Ghidului Condiții generale și Ghidului Condiții specifice aplicabile proiectului;

competențe de operare PC: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet);

abilități organizatorice și de coordonare.

Etapele selecției

selecția dosarelor – admis/respins;

probă scrisă, pe baza bibliografiei și tematicii publicate;

interviu structurat.

Competențe urmărite

planificare și coordonare;

analiză și soluționare de probleme;

managementul riscurilor și termenelor;

comunicare și coordonarea echipei;

rigoare în raportare și documentare.

Principalele atribuții

coordonează implementarea activităților, rezultatelor și indicatorilor proiectului;

coordonează echipa și circuitul informațional;

urmărește graficul, riscurile, resursele și obligațiile contractuale;

verifică raportările tehnice și corelarea acestora cu documentele financiare;

asigură relația operațională cu structurile proiectului și urmărește arhivarea/pista de audit.

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