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Video | Carmen Tocală, președinta Federației Române de Baschet, la prezentarea oficială a noii echipe CSM-CSU Alba Iulia: „Va trebui să crească într-o dinamică foarte corectă”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

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Carmen Tocală, președinta Federației Române de Baschet, la prezentarea oficială a noii echipe CSM-CSU Alba Iulia: „Va trebui să crească într-o dinamică foarte corectă”

Președintele Federației Române de Baschet, Carmen Tocală, a fost prezentă miercuri, 7 octombrie 2026 la evenimentul de prezentare oficială a noii echipe de baschet feminin CSM-CSU Alba Iulia, născută grație unui parteneriat între administrația locală, prin Clubul Sportiv Municipal (CSM) Unirea Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Liceul cu Program Sportiv (LPS) Alba Iulia.

Petrecerea Divorțaților

Evenimentul s-a desfășurat în Sala Dietei de la Palatul Principilor Transilvaniei.

„Alba Iulia a însemnat în baschetul feminin Nicușor Marcu, un gând pios pentru dânsul, și vechea echipă feminină, cu performanțe internaționale. Sala era neîncăpătoare la multe meciuri, motiv pentru care există și dorința de a avea la Alba Iulia o sală mai mare și mai performantă.

Noua echipă din Alba Iulia va trebui să crească într-o dinamică foarte corectă. De aceea noua echipă din Alba Iulia începe parcursul competițional din eșalonul secund.

Noua echipă are ca misiune și de a promova continuu importanța practicării baschetului în mediul școlar, începând de la grădiniță”, a afirmat, între altele, în discursul său, Carmen Tocală.

Primul meci oficial în Liga I de baschet feminin al noii echipe CSM-CSU Alba Iulia va fi sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 15.00, în Sala de Sport a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu CSU UVT Timișoara.

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