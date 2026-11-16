Video | Bărbat din Alba Iulia, reținut de polițiști: A condus fără permis de conducere pe raza localității Șard

Bărbat din Alba Iulia, reținut de polițiști: A condus fără permis de conducere pe raza localității Șard

Un bărbat de 39 de ani din Alba Iulia a fost reținut de oamenii legii pentru 24 de ore după ce a fost prins, pe raza localității Șard, la volanul unei mașini fără a avea permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 noiembrie 2026, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe raza localității Șard, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Din cercetări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Față de bărbat, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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