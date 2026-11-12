Video | Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia), după cel de-al patrulea AUR MONDIAL de seniori la powerlifting: „15 ani de muncă, nenumărate pregătiri, fără niciun antrenament ratat”

Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia), după cel de-al patrulea AUR MONDIAL de seniori la powerlifting: „15 ani de muncă, nenumărate pregătiri, fără niciun antrenament ratat”

Andrei Irimie, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia și pregătit de antrenorul Ovidiu Pănăzan, a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de Powerlifting – seniori, desfășurat la Istanbul, în Turcia. Acesta s-a impus la proba de împins din culcat, categoria 83 kg, cu 272,5 kg ridicate.

Este al patrulea titlu mondial de seniori din cariera lui Andrei Irimie, care se adaugă numeroaselor medalii europene și mondiale obținute de-a lungul anilor. Noua reușită confirmă valoarea sportivului și capacitatea sa de a se menține la cel mai înalt nivel.

„Andrei demonstrează că munca, disciplina și perseverența sunt răsplătite prin rezultate deosebite. În spatele acestei medalii sunt ani de pregătire, sacrificii și dorința de a fi mereu mai bun. Sunt mândru de el, atât pentru ceea ce reușește în competiții, cât și pentru omul care este. Mulțumesc CS Unirea Alba Iulia pentru sprijinul constant acordat”, a declarat Ovidiu Pănăzan, antrenorul sportivului și președintele Federației Române de Powerlifting.

„De fiecare dată când obțin un rezultat important precum acesta, mă gândesc și la tot ce a fost în spatele lui. Iar de data aceasta, un lucru pe care vreau neapărat să îl menționez este că în ultimele 182 de zile nu am ratat niciun antrenament.

Poate la prima vedere nu pare extraordinar, dar după 15 ani de concurat la cel mai înalt nivel în sportul cu greutăți, consider că este una dintre cele mai importante dovezi de disciplină și consecvență, lucruri fără de care performanța nu poate exista.

Rezultatele nu apar peste noapte, iar ceea ce se vede într-o zi pe podium este, de fapt, rezultatul multor ani de muncă.

După atâția ani de sport, încă mă bucur de proces și de această călătorie. Asta este ceea ce îi îndemn și pe toți cei care practică un sport să facă: să nu se concentreze doar pe rezultat, ci și pe drum, pe fiecare etapă a pregătirii, să aibă răbdare și, mai ales, să înțeleagă că performanța se construiește în timp”, spune Andrei Irimie.

„După mai bine de 15 ani în sportul cu greutăți, încă merg în sala de antrenament cu aceeași plăcere. Încă îmi place să îmi testez limitele și să îmi cunosc corpul cât mai bine, pentru a putea îmbunătăți diferite aspecte care țin de pregătirea mea.

Nu mi-aș dori ca, înainte de orice, să fiu luat drept o excepție. Mi-aș dori să fiu un exemplu de disciplină. Pentru că succesul poate arăta diferit de la un om la altul, dar disciplina, consecvența și pasiunea sunt lucruri pe care oricine le poate construi având mentalitatea potrivită.

Mulțumesc Club Sportiv Unirea Alba Iulia pentru sprijinul oferit mie și sportivilor din ramura de sport Powerlifting, an de an!

Mulțumesc lui Panazan Ovidiu, care a gestionat excepțional concursul și a ales greutățile exact așa cum trebuia, astfel încât să pot obține această clasare. A știut când să riscăm, când să fim prudenți și cum să folosim fiecare șansă pe care o aveam. Alegerile lui au făcut diferența și au contribuit direct la câștigarea titlului mondial. Și nu este prima dată când se întâmplă asta. Am avut multe concursuri în care deciziile lui au contat enorm. Mulțumesc, Ovi, pentru implicare, pentru încredere și pentru toate momentele în care ai știut să iei decizia potrivită!

Vă mulțumesc tuturor celor ce contribuiți la succesul meu, celor ce credeți în șansele mele, mă susțineți și vă luați din timpul vostru pentru a-mi trimite mesaje de încurajare sau felicitare de fiecare dată!

15 ani de muncă, nenumărate pregătiri fără niciun antrenament ratat și al patrulea titlu mondial în palmares. Din nou, aurul ajunge în România, mai exact, la Alba Iulia!

Ne vedem la campionatul național de împins din culcat la final de an!”, mai afirmă sportivul albaiulian.

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