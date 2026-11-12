Foto | Accident rutier la Blaj: Impact între două autoturisme pe strada Iuliu Maniu
Accident rutier la Blaj: Impact între două autoturisme pe strada Iuliu Maniu
Un accident rutier a avut loc joi, 12 noiembrie 2026, pe strada Iuliu Maniu din Blaj. Din primele informații disponibile două autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier.
Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun Blaj, str. Iuliu Maniu.
În accident sunt 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ.
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