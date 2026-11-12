Curier Județean

Foto | Accident rutier la Blaj: Impact între două autoturisme pe strada Iuliu Maniu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 32 de minute

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Accident rutier la Blaj: Impact între două autoturisme pe strada Iuliu Maniu 

Un accident rutier a avut loc joi, 12 noiembrie 2026, pe strada Iuliu Maniu din Blaj. Din primele informații disponibile două autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier.

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Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun Blaj, str. Iuliu Maniu.

În accident sunt 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ.

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