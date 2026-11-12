Ştirea zilei

Ziua Națională 2026 la Alba Iulia: Guvernul a aprobat peste un milion de lei pentru organizarea manifestărilor de 1 Decembrie

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

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Ziua Națională 2026 la Alba Iulia: Guvernul a aprobat peste un milion de lei pentru organizarea manifestărilor de 1 Decembrie

Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, 12 noiembrie 2026, alocarea sumei de 1.182.700 de lei pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, la Alba Iulia.

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Fondurile sunt destinate Municipiului Alba Iulia și Consiliului Județean Alba, pentru pregătirea și desfășurarea evenimentelor care vor marca împlinirea a 108 ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Conform hotărârii adoptate de Executiv, suma va fi alocată prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2026.

Din totalul de 1.182.000 de lei, cea mai mare parte va ajunge la bugetul municipiului Alba Iulia, în timp ce diferența va fi repartizată bugetului județean.

Concret, din suma totală aprobată, 650.000 de lei revin municipiului Alba Iulia, iar 532.700 de lei sunt alocați Consiliului Județean Alba și instituțiilor subordonate.

La nivelul Consiliului Județean, fondurile vor susține activitățile instituțiilor de cultură din subordine: Centrul de Cultură „Augustin Bena”, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga”. Acestea vor contribui la organizarea programului artistic, a activităților de reconstituire istorică, a conferințelor și evenimentelor culturale, inclusiv a târgului de carte.

Demersurile pentru obținerea finanțării fiind inițiate de Instituția Prefectului – Județul Alba, prin prefectul Corneliu Mureșan.

Prin această alocare, autoritățile locale și județene vor putea continua pregătirile pentru organizarea manifestărilor de 1 Decembrie, la Alba Iulia, orașul simbol al Marii Uniri și unul dintre principalele locuri de celebrare a Zilei Naționale a României.

foto – cu rol ilustrativ

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