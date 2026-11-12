Ziua Națională 2026 la Alba Iulia: Guvernul a aprobat peste un milion de lei pentru organizarea manifestărilor de 1 Decembrie
Ziua Națională 2026 la Alba Iulia: Guvernul a aprobat peste un milion de lei pentru organizarea manifestărilor de 1 Decembrie
Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, 12 noiembrie 2026, alocarea sumei de 1.182.700 de lei pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, la Alba Iulia.
Fondurile sunt destinate Municipiului Alba Iulia și Consiliului Județean Alba, pentru pregătirea și desfășurarea evenimentelor care vor marca împlinirea a 108 ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.
Conform hotărârii adoptate de Executiv, suma va fi alocată prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2026.
Din totalul de 1.182.000 de lei, cea mai mare parte va ajunge la bugetul municipiului Alba Iulia, în timp ce diferența va fi repartizată bugetului județean.
Concret, din suma totală aprobată, 650.000 de lei revin municipiului Alba Iulia, iar 532.700 de lei sunt alocați Consiliului Județean Alba și instituțiilor subordonate.
La nivelul Consiliului Județean, fondurile vor susține activitățile instituțiilor de cultură din subordine: Centrul de Cultură „Augustin Bena”, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga”. Acestea vor contribui la organizarea programului artistic, a activităților de reconstituire istorică, a conferințelor și evenimentelor culturale, inclusiv a târgului de carte.
Demersurile pentru obținerea finanțării fiind inițiate de Instituția Prefectului – Județul Alba, prin prefectul Corneliu Mureșan.
Prin această alocare, autoritățile locale și județene vor putea continua pregătirile pentru organizarea manifestărilor de 1 Decembrie, la Alba Iulia, orașul simbol al Marii Uniri și unul dintre principalele locuri de celebrare a Zilei Naționale a României.
foto – cu rol ilustrativ
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
12-13 noiembrie 2026 | Cod Portocaliu de ploi torențiale în Alba, în Munții Apuseni: Cantități de apă de 50…80 l/mp și izolat în jurul a 90 l/mp
Cod Portocaliu de ploi torențiale în Alba, în Munții Apuseni: Cantități de apă de 50…80 l/mp și izolat în jurul a 90 l/mp De joi, 12 noiembrie 2026, de la ora 10.00, până vineri, 13 noiembrie 2026, la ora 10.00, zona din Alba a Munților Apuseni este sub incidența unei avertizări meteo Cod Portocaliu de […]
George Simion și AUR anunță că vin la Alba Iulia chiar dacă primarul Gabriel Pleșa vrea să interzică manifestațiile politice: ,,Pe 1 Decembrie de Ziua Națională vom fi la Alba Iulia, chiar dacă vor unii sau nu”
George Simion și AUR anunță că vin la Alba Iulia chiar dacă primarul Gabriel Pleșa vrea să interzică manifestațiile politice: ,,Pe 1 Decembrie de Ziua Națională vom fi la Alba Iulia, chiar dacă vor unii sau nu” George Simion, liderul AUR, a anunțat joi dimineața, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare că pe […]
Taxa turistică revine la Alba Iulia în 2027: Cât vor plăti turiștii pentru fiecare zi de cazare
Taxa turistică revine la Alba Iulia în 2027: Cât vor plăti turiștii pentru fiecare zi de cazare Taxa de promovare turistică ar urma să fie reintrodusă la Alba Iulia începând cu 2027, la un nivel de 2 lei pentru fiecare adult și fiecare zi de cazare. Măsura este inclusă în proiectul de hotărâre nr. 495 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru o fraudă de 1,1 milioane de euro. DIICOT: Acuzații de grup infracțional organizat și înșelăciune
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru o fraudă de 1,1 milioane de euro. DIICOT: Acuzații de grup infracțional organizat și...
Eroii de la Sevilla vor primi indemnizații de merit: Fotbaliștii Stelei care au triumfat în urmă cu patru decenii vor încasa circa 6.000 de lei lunar. Sunt vizați și alți campioni continentali
Eroii de la Sevilla vor primi indemnizații de merit: Fotbaliștii Stelei care au triumfat în urmă cu patru decenii vor...
Știrea Zilei
Ziua Națională 2026 la Alba Iulia: Guvernul a aprobat peste un milion de lei pentru organizarea manifestărilor de 1 Decembrie
Ziua Națională 2026 la Alba Iulia: Guvernul a aprobat peste un milion de lei pentru organizarea manifestărilor de 1 Decembrie...
12-13 noiembrie 2026 | Cod Portocaliu de ploi torențiale în Alba, în Munții Apuseni: Cantități de apă de 50…80 l/mp și izolat în jurul a 90 l/mp
Cod Portocaliu de ploi torențiale în Alba, în Munții Apuseni: Cantități de apă de 50…80 l/mp și izolat în jurul...
Curier Județean
Incendiu în Alba Iulia: O autoutilitară a luat foc pe strada Tălmaciu din Micești
Incendiu în Alba Iulia: O autoutilitară a luat foc pe strada Tălmaciu din Micești Un incendiu a izbucnit joi după-masa,...
Reforma Parchetelor: Cinci unități din Alba vor funcționa sub conducerea unui singur parchet. Ce se schimbă pentru procurorii din județ
Reforma Parchetelor: Cinci unități din Alba vor funcționa sub conducerea unui singur parchet. Ce se schimbă pentru procurorii din județ...
Politică Administrație
Video | Noi lucrări de modernizare la Blaj: Intrarea dinspre Mănărade și Cergău, într-un amplu proces de reabilitare. Rețeaua pluvială, mutată în subteran, drum lărgit și locuri de parcare
Noi lucrări de modernizare la Blaj: Intrarea dinspre Mănărade și Cergău, într-un amplu proces de reabilitare. Rețeaua pluvială, mutată în...
Leagăne, carusele și mese de ping-pong pentru noul parc din Cetatea Alba Carolina. Primăria Alba Iulia cumpără dotări de aproape 90.000 de lei
Leagăne, carusele și mese de ping-pong pentru noul parc din Cetatea Alba Carolina. Primăria Alba Iulia cumpără dotări de aproape...
Opinii Comentarii
12 noiembrie – Zi cu triplă semnificație pentru Armata României: Ziua Statului Major al Apărării, Ziua Cercetașilor Militari și Ziua Geodezilor Militari
12 noiembrie – Zi cu triplă semnificație pentru Armata României: Ziua Statului Major al Apărării, Ziua Cercetașilor Militari și Ziua...
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...