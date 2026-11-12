CIL Blaj acuză CSM Unirea Alba Iulia de „jocuri murdare” înaintea derby-ului de pe „Cetate”: „Vă temeți de noi pe teren?”

CIL Blaj lansează acuzații dure la adresa unor reprezentanți ai conducerii Unirii Alba Iulia, pe care îi acuză că ar încerca să transfere jucători ai echipei blăjene chiar înaintea confruntării directe de sâmbătă. Reprezentanții clubului din „Mica Romă” vorbesc despre presiuni și tentative de destabilizare și resping teza potrivit căreia CIL Blaj nu ar avea drept de participare în play-off.

„CIL Blaj își exprimă surprinderea și dezaprobarea față de încercările unor reprezentanți ai conducerii Unirii Alba Iulia de a transfera jucători ai clubului nostru chiar înaintea meciului direct de sâmbătă, de la Alba Iulia!

Transferurile fac parte din fotbal, însă momentul ales pentru un asemenea demers ridică întrebări firești privind respectul față de adversar și față de competiție.

Rezultatul din tur, când Unirea a pierdut la Blaj, și eventualele calcule pentru play-off nu justifică presiunile și încercările de destabilizare îndreptate împotriva echipei noastre și nu pot fi acceptate ca practici normale între cluburi care se respectă!

Vă temeți de CIL Blaj pe teren sau vă încurcă perspectiva prezenței noastre în play-off? Răspunsurile sperăm să vină doar de pe terenul de fotbal, în baza rezultatelor sportive, și nu în urma unor „jocuri” de birou!

Pentru a înlătura orice îndoială, spunem răspicat: CIL Blaj vrea să ajungă în play-off și va lupta pentru acest obiectiv!

Respingem, totodată, zvonurile potrivit cărora CIL Blaj nu ar putea participa în play-off din cauza neîndeplinirii condițiilor stabilite de Federația Română de Fotbal. CIL Blaj și-a depus la FRF dosarul de clasificare pentru participarea în play-off, sezonul 2026–2027.

Verdictul asupra dosarului aparține FRF și nu vedem motive pentru care acesta ar putea fi respins!

Faptul că am păstrat discreția nu înseamnă că nu știm ce se întâmplă. Iar atunci când a fost necesar, am acționat. Prelungirea contractului unuia dintre cei mai buni jucători ai noștri din acest sezon, anunțată ieri, arată că ne apărăm echipa și construim mai departe!

Solicităm conducerii Unirii Alba Iulia să respecte clubul CIL Blaj. Dacă asemenea practici continuă, vom prezenta public situațiile concrete și, acolo unde există fapte documentate care justifică acest lucru, vom sesiza organismele competente.

Unirea Alba Iulia și CIL Blaj au obiective diferite! Unirea Alba Iulia urmărește promovarea și îi urăm sincer succes. CIL Blaj urmărește reconstrucția unui club puternic, care să ducă mai departe tradiția fotbalului blăjean.

Pentru asta muncim, fără să cerem favoruri și fără să acceptăm ca ambițiile noastre să fie tratate cu lipsă de respect.

Respectăm istoria și aspirațiile Unirii Alba Iulia.

Cerem același respect pentru jucătorii noștri, pentru munca noastră și pentru CIL Blaj”, se arată într-o comunicare publică a clubului CIL Blaj.

foto: arhivă

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