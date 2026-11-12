Incendiu în Alba Iulia: O autoutilitară a luat foc pe strada Tălmaciu din Micești

Reforma Parchetelor: Cinci unități din Alba vor funcționa sub conducerea unui singur parchet. Ce se schimbă pentru procurorii din județ Ministerul Justiției pregătește o reorganizare amplă a parchetelor din România, prin care 134 de unități de pe lângă judecătorii vor fi comasate în structuri județene, cu sedii principale în reședințele de județ. În Alba, Parchetul […]