Sport

Foto | Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia), AUR la Campionatul Mondial de Powerlifting SENIORI 2026: Performanță fantastică în Turcia

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 52 de minute

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Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia), AUR la Campionatul Mondial de Powerlifting SENIORI 2026: Performanță fantastică în Turcia

Performanță fantastică repurtată miercuri, 11 noiembrie 2026, de sportivul albaiulian Andrei irimie.

Petrecerea Divorțaților

Acesta a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de Powerlifting, în plină desfășiurare în aceste zile.

Andrei Irimie, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a fost strălucitor la categoria de greutate 83 kg seniori, cu 272,5 kg ridicate, în condițiile unei competiții acerbe, cu peste 50 de națiuni participante.

Campionatul Mondial de Powerlifting 2026 are loc în perioada 9–15 noiembrie, la Istanbul, Turcia, reunind cei mai valoroși sportivi ai lumii în cadrul unei competiții de elită organizate sub egida Federației Internaționale de Powerlifting (IPF).

Participanții își dispută titlurile mondiale la cele trei probe consacrate – genuflexiuni, împins din culcat și îndreptări.

România, gazda ediției din 2025, își continuă astfel tradiția de participare în circuitul mondial al acestui sport.

articol în curs de actualizare

sursa foto: Federația Română de Powerlifting

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