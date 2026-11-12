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Călin Georgescu, trimis în judecată pentru o fraudă de 1,1 milioane de euro. DIICOT: Acuzații de grup infracțional organizat și înșelăciune

Ioana Oprean

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Călin Georgescu, trimis în judecată pentru o fraudă de 1,1 milioane de euro. DIICOT: Acuzații de grup infracțional organizat și înșelăciune

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în care prejudiciul este estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro. Alături de acesta, în fața instanței va ajunge și omul de afaceri Ionel Rusen. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit DIICOT, rechizitoriul a fost întocmit la 11 noiembrie 2026, iar cei doi inculpați, în vârstă de 64 și, respectiv, 47 de ani, se află în arest preventiv.

Ancheta vizează o presupusă schemă financiară prin care omul de afaceri Răzvan Leu ar fi fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro, după ce i s-ar fi promis accesul la o finanțare externă de șase milioane de euro pentru o afacere cu metale prețioase în Dubai.

Promisiunea unei finanțări de milioane de euro, urmată de un transfer de 1,1 milioane

Conform datelor din anchetă, Călin Georgescu ar fi fost cel care l-ar fi pus în legătură pe Răzvan Leu cu Ionel Rusen, prezentându-l pe acesta din urmă drept un om de afaceri cu numeroase relații și conexiuni financiare, în care putea avea încredere.

În schimbul facilitării finanțării promise, Răzvan Leu ar fi trebuit să vireze o garanție de 1,1 milioane de euro. Din această sumă, un milion de euro ar fi urmat să fie direcționat către investiția în metale prețioase, în timp ce restul de 100.000 de euro ar fi avut, potrivit anchetatorilor, destinația campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Documentele bancare analizate în dosar ar indica două transferuri: primul, în valoare de un milion de euro, realizat la 28 decembrie 2021, iar al doilea, de 100.000 de euro, efectuat la 20 ianuarie 2022.

Pentru cel de-al doilea transfer, Ionel Rusen i-ar fi explicat omului de afaceri că banii erau necesari pentru o presupusă majorare de capital, operațiune care ar fi permis creșterea finanțării promise de la șase la 15 milioane de euro.

Banii ar fi ajuns într-un cont din Elveția, nu la banca prezentată drept finanțator

Un alt element important al anchetei privește traseul banilor. Potrivit informațiilor din dosar, finanțatorul prezentat victimei ar fi fost Wealth Bank, despre care se susținea că funcționează în Marea Britanie.

În realitate, sumele transferate ar fi ajuns într-un cont aparținând MIGOM BANK Ltd, societate cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la Incore Bank AG, în Elveția.

Anchetatorii ar fi descoperit neconcordanțe inclusiv în ceea ce privește jurisdicția asociată entității prezentate drept finanțator.

Dosarul a fost trimis în instanță, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate de judecători. Trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază inculpații până la o hotărâre judecătorească definitivă.

foto: arhivă

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