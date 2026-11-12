Sport

Video: Alexandru Giurgiu, căpitanul Unirii Alba Iulia și cel mai vechi echipier al „alb-negrilor”, despre o nouă campanie de promovare în Liga 2 și ratarea barajului cu SC Popești Leordeni

Dan HENEGAR

Publicat

acum 25 de minute

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Alexandru Giurgiu, căpitanul Unirii Alba Iulia și cel mai vechi echipier al „alb-negrilor”, despre o nouă campanie de promovare în Liga 2, dar și despre ratarea barajului, în vară, cu SC Popești Leordeni.

CSM Unirea Alba Iulia încearcă pentru al treilea an la rând să acceadă în eșalonul secund, după barajele ratate cu SCM Râmnicu Vâlcea și SC Popești Leordeni, în vară schimbându-se masiv garda.

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Ar fi a treilea an cu promovare consecutivă din Liga 3 în Liga 2. Pare cam cea mai grea promovare, în actualul format„, a concluzionat Pustai.

În vară, divizionara terță a mutat masiv în toate compartimentele. Au plecat Mihai Dăscălescu și antrenorul Dragoș Militaru, au venit agentul Bogdan Apostu, în partea de management sportiv, și antrenorul Cristian Pustai.

Cred că lotul de acum este mai valoros decât cel din sezonul trecut, iar din iarnă o să fim mai omogeni„,a punctat Giurgiu.

 

Într-un nou articol publicat de Super Score, oficialii Unirii Alba Iulia vorbesc despre ratarea promovării în sezonul trecut și o nouă campanie de atacare a Ligii 2. Au fost intervievați Dan Iordăchescu, secundul Mircea Oprea și căpitanul Alexandru Giurgiu, cel mai vechi echipier al „alb-negrilor”, dar și antrenorul Cristian Pustai, plus Marius Chindriș, care se află în fața cele de-a noua promovări din carieră.

Au fost aduși 26 de jucători, între care 7 stranieri, și au plecat 24 de fotbaliști, singurii supraviețuitori fiind Giurgiu, Indrei și Ondreykovicz.

De asemenenea, a discutat despre obiectivul actualei stagiuni și experimentatul Marius Chindriș, venit în vară, specialist în promovări, 8 la număr în carieră!

Video: Super Score Liga 3

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