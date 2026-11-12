Ștefan Blănaru în contextul scandalului CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia: „Nu s-a pus în niciun moment problema să nu-mi apăr corect șansele!”

„Nu s-a pus în niciun moment problema să nu-mi apăr corect șansele!”, spune Ștefan Blănaru în contextul scandalului dintre CIL Blaj și CSM Unirea Alba Iulia.

„În urma unor discuții și informații apărute în legătură cu situația mea contractuală și cu posibilitatea unui transfer la Unirea Alba Iulia, consider necesar să fac câteva precizări pentru a clarifica lucrurile.

În data de 9 octombrie, am fost contactat telefonic de impresarul Bogdan Apostu, care m-a întrebat dacă există posibilitatea să îmi rezolv situația contractuală la actuala mea echipă, CIL Blaj, în eventualitatea unei oferte din partea clubului Unirea Alba Iulia.

Vreau să subliniez foarte clar că, în cadrul acestei discuții, nu s-a pus în niciun moment problema ca în meciul direct programat peste două zile să nu îmi apăr corect șansele și să nu îmi respect obligațiile față de echipa la care eram legitimat.

De asemenea, vreau să precizez fără echivoc că Bogdan Apostu nu mi-a propus, nu mi-a sugerat și nu mi-a cerut în niciun fel să nu îmi apăr corect șansele în meciul direct. Nu am fost contactat nici de nicio altă persoană din cadrul clubului Unirea Alba Iulia sau din anturajul acestuia în acest sens”, spune Ștefan Blănaru.

„Oferta despre care s-a discutat era valabilă indiferent de rezultatul confruntării directe, existând inclusiv posibilitatea ca o eventuală semnare să aibă loc în luna ianuarie.

Consider important ca aceste lucruri să fie cunoscute și înțelese corect. Respect fotbalul, respect cluburile pentru care evoluez și pentru care am evoluat și, mai presus de orice, respect principiile de corectitudine și fair-play care trebuie să stea la baza acestui sport.

Adevărul trebuie spus exact așa cum s-au petrecut lucrurile, fără interpretări și fără speculații”, mai afirmă Ștefan Blănaru.

foto: arhivă

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