Curier Județean

Video | Un tânăr din India și-a deschis un magazin cu produse specifice țării sale, la Alba Iulia: De la orez basmati și linte, până la condimente, snack-uri și dulciuri tradiționale. „Este mai bine aici”

Bogdan Ilea

Publicat

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Un tânăr din India și-a deschis un magazin cu produse specifice țării sale, la Alba Iulia: De la orez basmati și linte, până la condimente, snack-uri și dulciuri tradiționale. „Este mai bine aici”

Un tânăr din India, în vârstă de 25 de ani, venit de aproximativ trei ani și jumătate în România, a deschis, alături de fratele său, un magazin în Alba Iulia cu produse specifice țării sale. 

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Mohammed Iliyas, cunoscut de albaiulieni drept ,,Ilie”, le oferă clienților produse indiene, de la orez basmati și linte, până la condimente, snack-uri și dulciuri tradiționale. Magazinul este situat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, între M4 si M5.

Povestea lui Mohammed Iliyas și a magazinului său

Tânărul din India a ajuns din țara sa prima oară la Sebeș, unde a locuit o perioadă de timp, apoi s-a mutat la Alba Iulia. Acesta spune că în urmă cu aproximativ un an a deschis acest magazin, alături de fratele său, iar cei doi mai au un astfel de magazin la Sibiu.

În ceea ce privește produsele din magazin, ele sunt aduse, în mare parte, din Italia, Germania, Anglia, dar și India, iar despre clienți, tânărul din india spune că cei mai mulți sunt din: ,,Nepal, India, Pakistan și Bangladesh.”

Desigur, și albaiulienii în frecventează magazinul căutând produse specifice.

Care sunt cele mai căutat produse

Printre cele mai căutate produse se numără snacksurile și dulciurile indiene, orezul basmati și diferitele sortimente de linte. De asemenea, magazinul comercializează condimente, ceaiuri, băuturi, sucuri și alte produse alimentare.

Orezul este unul dintre produsele cel mai des solicitate de clienți, iar un kilogram costă 14,20 lei.

Mohammed: ,,Este mai bine aici”

În final, Mohammed Iliyas a explicat că ,,este mai bine aici”, întrebat despre traiul din România și India. 

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