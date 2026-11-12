FOTO | Fosta Școală Gimnazială Gârbova revine în patrimoniul comunității: Demersuri pentru reabilitarea, modernizarea și redeschiderea acesteia

Fosta Școală Gimnazială Gârbova revine în patrimoniul comunității: Demersuri pentru reabilitarea, modernizarea și redeschiderea acesteia

UAT Comuna Gârbova a achiziționat imobilul în care a funcționat Școala Gimnazială Gârbova, o clădire cu o semnificație aparte pentru comunitatea locală și pentru generațiile de elevi care i-au trecut pragul.

Primarul comunei Gârbova, Muntean Ioan, a precizat că intenția administrației locale este ca imobilul să își recapete destinația pentru care a fost construit, aceea de unitate de învățământ.

În acest sens, clădirea urmează să fie inclusă într-un program care vizează realizarea unor lucrări de reabilitare și modernizare, cu scopul de a o readuce la condițiile necesare desfășurării activităților educaționale și de a o reda comunității în beneficiul copiilor și al generațiilor viitoare.

Achiziționarea imobilului reprezintă un demers important pentru păstrarea patrimoniului local și pentru consolidarea infrastructurii educaționale a comunei Gârbova.

Prin această inițiativă, administrația locală își propune să redea clădirii rolul său firesc în viața comunității, transformând-o din nou într-un spațiu al educației, al formării și al dezvoltării.

„Ne dorim ca această clădire să își recapete destinația pentru care a fost construită și să redevină o școală. Este un imobil cu o istorie importantă pentru comunitatea noastră, iar prin achiziționarea lui și prin viitoarele lucrări de reabilitare și modernizare vrem să îl redăm copiilor și întregii comunități. Consider că investiția în educație și în viitorul copiilor noștri trebuie să rămână o prioritate”, a transmis primarul comunei Gârbova, Muntean Ioan.

Redarea fostei școli circuitului educațional reprezintă o perspectivă importantă pentru comunitatea din Gârbova și un pas spre valorificarea unui spațiu care a contribuit, de-a lungul timpului, la formarea multor generații.

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