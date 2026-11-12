Câți bani au intrat în „pușculițele” partidelor din România în noiembrie 2026: Date oficiale
Câți bani au intrat în „pușculițele” partidelor din România în noiembrie 2026: Date oficiale
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a dat publicităţii, astăzi, situaţia privind subvenţiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat în luna noiembrie 2026.
În total, în luna septembrie 2026, partidele politice au primit de la bugetul de stat subvenții în valoare de peste 17.700.000 lei.
Cea mai mare sumă a fost virată Partidului Social Democrat, respectiv peste 5.873.636,00 de lei, urmat de AUR, cu 3.473.174,00 de lei, și PNL, cu aproximativ 3,19 milioane de lei.
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința publicului valoarea subvențiilor alocate de la bugetul de stat și virate în contul fiecărui partid politic în luna noiembrie 2026, după cum urmează:
Nr.crt. Partidul politic Suma virată (lei) Data virării Observații
1 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5.873.636,00 09.11.2026
2 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3.197.809,00 09.11.2026
3 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 2.269.780,00 09.11.2026
4 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3.473.174,00 09.11.2026
5 PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 83.100,00 09.11.2026
6 PARTIDUL SOS ROMANIA 1.509.827,00 09.11.2026
7 FORTA DREPTEI 78.909,00 09.11.2026
8 PARTIDUL OAMENILOR TINERI 1.216.550,00 09.11.2026
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