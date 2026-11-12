Avertismentul transmis de un cunoscut economist după publicarea inflației din octombrie 2026: „Într-o singură lună, prețurile au crescut cu 0,82%, de două ori mai mult decât în SUA”

Economistul Radu Georgescu avertizează asupra evoluției economiei României, invocând creșterea inflației, ieșirile de capital, scăderea rezervelor valutare și dificultățile din sectorul imobiliar.

Acesta a criticat lipsa de reacție a autorităților și a comparat situația economică din România cu cea din SUA, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, joi, 12 noiembrie 2026.

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

Pe planeta Pământ sună alarmele economice. În România sună manelele. Inflația lunară în SUA a ajuns la 0,4% în octombrie. Mult peste ce se aștepta. FED (banca centrală a SUA) a intrat în fibrilații. Unii membri cer deja încă două creșteri ale dobânzii de referință, ca să oprească inflația. Dacă citești această pagină, bănuiesc că știi:

când FED crește dobânda de referință, dobânzile din toată lumea urcă după ea. Inclusiv dobânda la creditele tale (dacă ai).

Acum România

Azi, 12 noiembrie 2026, s-a publicat inflația pe luna octombrie. Într-o singură lună, prețurile au crescut cu 0,82% față de septembrie. Adică de două ori mai mult decât în SUA. Anualizat, înseamnă 10,3%. Ups

Șoc? Nu și pentru cei care citesc pagina aceasta. Am explicat de mai multe ori că inflația din producție va ajunge la populație. România are din nou o dobândă reală negativă. Niciun investitor străin care știe puțină aritmetică nu își ține banii într-o țară cu dobândă reală negativă. E ca și cum aș lua de la tine 1.000 de lei și peste un an ți-aș da înapoi 900. Din aceasta cauza , in 2026 au ieșit din Romania cei mai mulți bani din istorie in ianuarie–august 2026, deficitul de cont curent al României a ajuns la aproape 20 de miliarde de euro.

Cu 5% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025, care era deja un an foarte prost. Ups

Bonus

Rezervele valutare ale României, gestionate de BNR, au scăzut cu 6,3 miliarde de euro în septembrie și octombrie. În două luni, România a pierdut aproape 10% din rezervele valutare.

Ups

Evident, aceste lucruri nu par să intereseze pe nimeni. Nici Guvernul. Nici BNR. Nici măcar pe președinte. Metaforic, România e o navă cu o gaură mare, prin care ies foarte mulți bani. Iar căpitanul fie nu știe Fie nu-l interesează. Primul domeniu lovit de dobânzi mari este sectorul imobiliar

Acum America.

Multi dezvoltatori imobiliari au dat faliment. Acțiunile Fannie Mae și Freddie Mac, companiile pe care se sprijină piața creditelor ipotecare din SUA, au scăzut cu peste 60% de la începutul anului.

Ups

Acum România. Azi, 12 noiembrie, un dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București a publicat situațiile financiare pe ianuarie–septembrie 2026. Vânzările de proprietăți finalizate au scăzut cu 76% față de 2025. Numerarul din activitatea de exploatare (cash flow operațional) este minus 300 de milioane de lei !!! Pe românește: firma a plătit furnizorilor, salariaților etc mult mai mulți bani decât a încasat.

Bonus

Creditele pe termen lung au crescut cu 54% (+715 milioane de lei) in 2026 fata de 2025.

Sunt 4 bănci care au dat credite de peste 100 milioane lei. Iar o banca are un credit de peste 300 milioane lei. Dobânzile plătite au crescut cu 54% în 2026.

Concluzie

În timp ce pe planeta Pământ sună alarmele economice, în România pe primul loc în trending pe YouTube este maneaua “ Esti mare dansatoare / Ai aur la picioare” Să fie economie!

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