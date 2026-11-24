Video: Aiudeanul Andrei Cordea, dublă pentru CFR Cluj, desemnat MVP-ul întâlnirii și inclus în echipa etapei
Aiudeanul Andrei Cordea, dublă pentru CFR Cluj, desemnat MVP-ul întâlnirii și inclus în echipa etapei de către LPF
Aiudeanul Andrei Cordea, cel care va pleca în ianuarie 2027, în China, la Yunnan Yukun, a realizat o dublă pentru CFR Cluj, în succesul din „Gruia” cu Oțelul Galați (Șumudică și-a dat temporar demisia și a revenit asupra deciziei).
Acesta a jucat toate minutele și a fost desemnat MVP-ul întâlnirii de către Liga Profesionistă de Fotbal și inclus în echipa etapei. Jucătorul de bandă dreaptă a adunat 15 prezențe, 1245 de minute, 8 goluri și 3 assist-uri, fiind golgeter, alături de Drazic. Pe bancă, la gazde, a rămas Andrei Țîrlea (fundașul din Petrești) – nu a jucat deloc în acest sezon, doar rezervă în 6 rânduri. Dezolant se prezintă Oțelul Galați, cu o zestre precară (5 remize în 10 jocuri).
Un alt aiudean, antrenorul Bogdan Andone, s-a aflat printre protagoniștii primei etape a returului, o remiză albă, la Mioveni, cu trufașa FCSB, după ce etapa precedentă a învins Dinamo! „Roș-albaștrii” se sting încet, și cu Reghecampf la timonă, cu al patrulea meci în care n-au înscris (unul în Cupa României).
Dinamo este în picaj, cu al doilea insucces consecutive (primul „acasă”), 0-1 la Slobozia, cu revelația Petrolul Ploiești. Un meci în care s-a petrecut o fază antologică, ce a făcut înconjurul planetei, cu monitorul VAR defectat, din tribune, de fanii „câinilor roșii” și 25 de minute de prelungiri la prima repriză! La amfitrioni a revenit, după indisponibilitate, zlătneanul Andrei Mărginean, intergalist (14 prezențe, 1195 minute, o reușită și un assist). „Alb-roșii” au coborât pe poziția a treia, pe locul secund urcând Rapidul lui Daniel Pancu (3-1 la Sfântu Gheorghe). Campioana Universitatea Craiova a admininstrat o umilință „Bătrânei Doamne”, 6-2, set de tenis, la Arad și s-a distanțat în fruntea ierarhiei.
La Miercurea Ciuc, FK Csikszereda – Corvinul Hunedoara 0-4, un duel între echipe la care activează fotbaliști din Alba, „corbii” fiind pe locul de play-off după al treilea succes sucesiv. Răzvan Trif (10 meciuri și 740 de minute), originar din Jidvei, a bifat toate minutele, fiind singurul care a jucat. La gazde nu a fost convocat talentatul blăjean Victor Oniga (în 3 rânduri rezervă), iar la oaspeți a absentat albaiulianul Florin Ilie (Corvinul Hunedoara, 9 jocuri și 522 de minute) – accidentare la tendonul piciorului drept!
Nu a evoluat, fiind suspendat, pentru cumul de avertismente, abrudeanul Ovidiu Bic (15 meciuri, 1290 de minute, o reușită și o pasă decisivă), pentru „U” Cluj, Acesta s-a remarcat, până la acest joc cu o constanță senzațională, treisprezece jocuri consecutive ca integralist (lipsind în această stagiune doar 60 de minute de pe gazon)! Farul a peirdut, în premieră în actuala ediție, acasă, Ioan Ovidiu Sabău fiind învins de fosta sa echipă.
Nebunie a fost la Botoșani, unde moldovenii l-au avut pe bancă și pe albaiulianul George Țălnar (fost la Performanța Ighiu), noul antrenor secund. O partidă halucinantă,de la 3-0 în minutul 65, încheiată 3-3, iar Marius Croitoru a plătit cu scaunul, fiind înlocuit de spaniolul Felip Ortiz. FC Botoșani este în criză, cu numai două puncte în ultimele 5 confruntări, iar FC Voluntari, penultima clasată, a reușit o „remontada” pentru un punct după 7 eșecuri la rând! (H.D.M.)
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