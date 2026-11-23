Student Sport Alba Iulia, înfrângere severă în ultimul meci al anului în Liga 2
Student Sport Alba Iulia, înfrângere severă în ultimul meci al anului în Liga 2, 0-8 cu „U” Cluj
Student Sport Alba Iulia a suferit o înfrângere severă în ultimul meci al anului în Liga 2, 0-8 (0-4) cu Universitatea Cluj, la Jucu Formația albaiuliană, care are o colaborare la fotbal feminin cu Corvinul Hunedoara, se clasează pe locul 6, în Seria 2, cu 7 puncte în 10 dispute (golaveraj 15-59).
Campionatul se reia în 7 martie, cu o partidă acasă, cu UTA Arad. Pentru fete urmează un bine meritat banchet de final de an, oblectivul din 2027 fiind o clasare cât mai bună în play-out.
Și junioarele Under 15 sfârșesc campionatul, sâmbătă, 28 noiembrie, cu un joc extern cu Poli Timișoara. Apoi Student Sport Alba iulia va evolua în campionatul național clasic.
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