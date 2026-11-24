30 de intervenții pe drumurile din Alba după prima ninsoare din acest sezon rece: Sectoarele pe care au acționat drumarii

Drumarii au avut 30 de intervenții pe drumurile naționale din județul Alba, după prima ninsoare din acest sezon rece. În cadrul acțiunilor de deszăpezire și prevenire a poleiului au fost împrăștiate 95 de tone de material antiderapant, pe mai multe sectoare de drum.

Potrivit informațiilor transmise marți, 24 noiembrie, de Prefectura Alba, intervențiile au avut loc începând din cursul nopții trecute și au vizat drumurile naționale DN 1, DN 1R, DN 7, DN 14B, DN 67C, DN 74, DN 74A și DN 75.

Echipele Secției Drumuri Naționale Alba continuă să acționeze punctual, în funcție de condițiile întâlnite în teren.

Mesajul integral transmis de Prefectura Alba este următorul:

Din cursul nopții trecute și până la această oră, echipele Secției Drumuri Naționale (SDN) Alba au efectuat 30 de intervenții pe sectoare ale drumurilor naționale DN 1, DN 1R, DN 7, DN 14B, DN 67C, DN 74, DN 74A și DN 75.

Potrivit datelor transmise Instituției Prefectului – Județul Alba de către SDN Alba, în cadrul acestor intervenții au fost împrăștiate, în total, 95 de tone de material antiderapant. Echipele SDN Alba continuă să acționeze punctual, în funcție de situațiile apărute pe fiecare sector de drum.

Județul Alba se află în continuare sub atenționare meteorologică Cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite la munte, valabilă astăzi, 24 noiembrie 2026, până la ora 20:00. În zonele montane vizate, vântul va avea viteze de 60–90 km/h și va viscoli ninsoarea.

Instituția Prefectului – Județul Alba le recomandă conducătorilor auto să se informeze înainte de plecare cu privire la starea drumurilor, să adapteze viteza la starea carosabilului și la vizibilitate și să păstreze o distanță mai mare față de vehiculele din față. Pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, autovehiculele trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă.

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