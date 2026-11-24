Vouchere de vacanță și pentru angajații din privat? Ce propune ANAT pentru extinderea beneficiului

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) susține acordarea voucherelor de vacanță și salariaților din mediul privat, nu doar celor din sectorul public. Organizația propune un mecanism prin care angajatorii să poată deduce valoarea voucherelor direct din impozitul pe profit datorat, astfel încât acordarea acestui beneficiu să nu reprezinte o cheltuială suplimentară pentru companii.

Reprezentanții ANAT consideră că accesul la odihnă și la recuperarea capacității de muncă nu ar trebui să depindă de sectorul în care este angajată o persoană. În opinia asociației, atât salariații din sistemul public, cât și cei din mediul privat au aceleași nevoi de refacere fizică și psihică.

„Odihna nu este un privilegiu, iar nevoia de recuperare fizică și psihică nu depinde de forma de proprietate a angajatorului”, a transmis Cristian Bărhălescu, președintele ANAT.

Acesta atrage atenția că dezbaterea privind voucherele de vacanță nu ar trebui să genereze o competiție între angajații de la stat și cei din privat, ci să urmărească extinderea accesului la acest instrument de sprijin.

Cum ar putea beneficia angajații din mediul privat de vouchere de vacanță?

Una dintre principalele dificultăți în extinderea programului este costul pe care acordarea voucherelor îl presupune pentru angajatori. ANAT consideră că numeroase companii nu își permit să suporte cheltuieli suplimentare, în contextul presiunilor fiscale și administrative existente.

În acest context, asociația susține propunerea legislativă B616/2026, care prevede posibilitatea ca firmele să scadă contravaloarea voucherelor de vacanță direct din impozitul pe profit datorat, în limita plafonului fiscal aplicabil sponsorizărilor și actelor de mecenat.

Mecanismul ar permite companiilor să acorde acest beneficiu salariaților fără ca valoarea voucherelor să se transforme într-o povară financiară suplimentară, în limitele prevăzute de inițiativa legislativă.

ANAT consideră că propunerea merită analizată și îmbunătățită, însă recunoaște că există și îngrijorări privind posibila diminuare a fondurilor disponibile pentru sponsorizarea organizațiilor neguvernamentale.

Inițiativa a stârnit reacții din partea unor organizații nonprofit, care se tem că utilizarea aceluiași plafon fiscal pentru acordarea voucherelor ar putea reduce finanțările destinate proiectelor sociale, educaționale, medicale și comunitare.

Pentru a evalua impactul real al propunerii, ANAT a început demersurile pentru obținerea unor informații de la instituțiile competente. Asociația urmărește să afle cât din plafonul fiscal destinat sponsorizărilor este utilizat efectiv de companii și ce sume rămân nefolosite în fiecare an.

Potrivit reprezentanților organizației, datele publice disponibile nu oferă o imagine suficient de clară asupra numărului de firme care utilizează integral sau parțial plafonul fiscal, precum și asupra celor care nu beneficiază deloc de această facilitate.

De asemenea, ANAT dorește să afle cum sunt distribuite sumele neutilizate și câți salariați ar putea primi vouchere de vacanță prin noul mecanism, fără ca sponsorizările existente să fie afectate.

Asociația subliniază că simpla existență a unor fonduri neutilizate la nivel național nu înseamnă că toate companiile ar putea beneficia în mod egal de facilitatea propusă.

Odihna angajaților, un beneficiu cu efecte economice

ANAT susține că voucherele de vacanță trebuie privite și din perspectiva efectelor asupra sănătății angajaților și a economiei. Potrivit organizației, perioadele de odihnă și recuperare pot contribui la reducerea stresului profesional, a epuizării și a absenteismului, cu efecte pozitive asupra productivității.

Asociația amintește și studiul realizat de Academia de Studii Economice din București, la solicitarea Asociației Profesionale a Emitenților de Tichete, prezentat în octombrie 2026, care analizează impactul economic și social al sistemului de tichete.

Reprezentanții ANAT precizează însă că extinderea voucherelor nu trebuie să afecteze finanțarea organizațiilor neguvernamentale și nici programele destinate persoanelor vulnerabile.

Organizația își menține susținerea pentru inițiativa legislativă, dar consideră că forma finală a mecanismului trebuie fundamentată pe date oficiale și să asigure un echilibru între sprijinirea angajaților, protejarea sponsorizărilor și evitarea unor costuri suplimentare pentru mediul de afaceri.

„Odihna nu este un privilegiu”, este mesajul prin care ANAT cere ca și salariații din sectorul privat să aibă acces la un beneficiu de care, în prezent, se bucură în principal angajații din sectorul public.

sursa: Adevărul

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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