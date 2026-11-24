Circulația rămâne închisă pe Transalpina, DN 67C, între Obârșia Lotrului și Curpăt: ,,Ninsori abundente, viscol și vizibilitate redusă”

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova au anunțat, marți, 24 noiembrie 2026, că circulația pe DN 67C, Transalpina, sectorul Obârșia Lotrului – Curpăt (km 61–79) rămâne închis circulației.

,,Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin ninsori abundente, viscol și vizibilitate redusă, circulația rutieră se menține închisă pe acest sector de drum. Măsura este necesară pentru siguranța participanților la trafic, dar și a personalului care deservește utilajele de intervenție.”, se arată într-un mesaj publicat de DRDP Craiova.

Mai mult decât atât, DRDP Craiova anunță că drumul rămâne închis până la îmbunătățirea condițiilor meteorologice, când intervențiile pentru asigurarea viabilității acestuia vor putea fi desfășurate în condiții de siguranță.

,,Vă recomandăm să respectați semnalizarea rutieră și să nu încercați să accesați sectorul de drum închis circulației.”, mai transmite DRDP Craiova.

Secțiune Știri sub articolul principal