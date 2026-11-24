Produse alimentare și de igienă, de aproape 2.000 de lei, furate dintr-un hipermarket din Blaj: Hoții au fugit când au fost observați de agentul de pază. Trei tineri din Sibiu, reținuți

Doi bărbați și un tânăr de 17 ani, din județul Sibiu, au fost reținuți de polițiști după ce ar fi furat produse alimentare și de igienă personală, în valoare de aproape 2.000 de lei, dintr-un hipermarket din municipiul Blaj.

Cei trei ar fi fugit cu produsele după ce au fost observați de agentul de pază, însă au fost identificați de polițiști, ulterior, în Mediaș.

Mai mult decât atât, în urma controlului autoturismului cu care se deplasau, polițiștii au descoperit alte bunuri, în valoare de 3.700 de lei, pentru care cei trei nu au putut justifica proveniența.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 noiembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 17 ani, și față de doi bărbați, în vârstă de 20, respectiv 27 de ani, toți din județul Sibiu, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 23 noiembrie 2026, cei trei bărbați ar fi luat de pe rafturile unui hipermarket, situat pe raza municipiului Blaj, produse alimentare și de igienă personală, în valoare totală de 1.966 de lei, pe care le-ar fi așezat într-un cărucior de cumpărături, trecând ulteori de casele de marcat, fără a le achita. În momentul în care au fost observați de către agentul de pază, aceștia ar fi abandonat căruciorul cu produsele sustrase și ar fi fugit.

Ulterior, cei trei bărbați au fost identificați, pe raza județului Sibiu, de către polițiștii rutieri din municipiul Mediaș. În urma controlului autovehiculului cu care se deplasau, polițiștii au descoperit și alte bunuri a căror proveniență nu a putut fi justificată.

Bunurile descoperite, în valoare totală de 3.700 de lei, au fost ridicate pentru stabilirea situației de fapt. În cursul zilei de azi, 24 noiembrie 2026, cei trei bărbați, în vederea dispunerii măsurilor legale, vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj.

Pentru stabilirea întregii activități infracționale a celor trei bărbați, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

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