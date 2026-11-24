Video | Produse alimentare și de igienă, de aproape 2.000 de lei, furate dintr-un hipermarket din Blaj: Hoții au fugit când au fost observați de agentul de pază. Trei tineri din Sibiu, reținuți
Produse alimentare și de igienă, de aproape 2.000 de lei, furate dintr-un hipermarket din Blaj: Hoții au fugit când au fost observați de agentul de pază. Trei tineri din Sibiu, reținuți
Doi bărbați și un tânăr de 17 ani, din județul Sibiu, au fost reținuți de polițiști după ce ar fi furat produse alimentare și de igienă personală, în valoare de aproape 2.000 de lei, dintr-un hipermarket din municipiul Blaj.
Cei trei ar fi fugit cu produsele după ce au fost observați de agentul de pază, însă au fost identificați de polițiști, ulterior, în Mediaș.
Mai mult decât atât, în urma controlului autoturismului cu care se deplasau, polițiștii au descoperit alte bunuri, în valoare de 3.700 de lei, pentru care cei trei nu au putut justifica proveniența.
Potrivit IPJ Alba, la data de 24 noiembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 17 ani, și față de doi bărbați, în vârstă de 20, respectiv 27 de ani, toți din județul Sibiu, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 23 noiembrie 2026, cei trei bărbați ar fi luat de pe rafturile unui hipermarket, situat pe raza municipiului Blaj, produse alimentare și de igienă personală, în valoare totală de 1.966 de lei, pe care le-ar fi așezat într-un cărucior de cumpărături, trecând ulteori de casele de marcat, fără a le achita. În momentul în care au fost observați de către agentul de pază, aceștia ar fi abandonat căruciorul cu produsele sustrase și ar fi fugit.
Ulterior, cei trei bărbați au fost identificați, pe raza județului Sibiu, de către polițiștii rutieri din municipiul Mediaș. În urma controlului autovehiculului cu care se deplasau, polițiștii au descoperit și alte bunuri a căror proveniență nu a putut fi justificată.
Bunurile descoperite, în valoare totală de 3.700 de lei, au fost ridicate pentru stabilirea situației de fapt. În cursul zilei de azi, 24 noiembrie 2026, cei trei bărbați, în vederea dispunerii măsurilor legale, vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj.
Pentru stabilirea întregii activități infracționale a celor trei bărbați, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Fostul șef al IPJ Alba, Florin Dogaru, și alți patru inculpați, în fața instanței într-un dosar de trafic de influență
Fostul șef al IPJ Alba, Florin Dogaru, și alți patru inculpați, în fața instanței într-un dosar de trafic de influență Un dosar penal în care apare numele fostului șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, comisarul-șef Florin Constantin Dogaru, a fost înregistrat pe 23 noiembrie 2026 pe rolul Secției penale a instanței. Cauza are numărul […]
Foto | Alertă în Alba: Bărbat de 65 de ani, din Bistra, dat DISPĂRUT: A plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit. Familia și Poliția îl caută
Alertă în Alba: Bărbat de 65 de ani, din Bistra, dat DISPĂRUT: A plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit. Familia și Poliția îl caută Un bărbat de 65 de ani, din localitatea Bistra, a fost dat dispărut de familie, după ce a plecat de mai multe zile de acasă […]
Când se deschide Târgul de Crăciun 2026 de la Alba Iulia? 20 de căsuțe amplasate în Piața Cetății și activități pentru copii și familii
Când se deschide Târgul de Crăciun 2026 de la Alba Iulia? 20 de căsuțe amplasate în Piața Cetății și activități pentru copii și familii Consiliul Local Alba Iulia va dezbate și supune la vot, în ședința ordinară din 26 noiembrie 2026, un proiect de hotărâre privind organizarea Târgului de Crăciun 2026 în Piața Cetății Alba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac revine: Va fi construit după un sezon de pauză
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac revine: Va fi construit după un sezon de pauză Hotelul de Gheață de...
24 noiembrie 2026 | Alertă meteo: Ninsori viscolite și rafale de vânt de până la 90 km/h în Alba în Munții Apuseni, dar și în alte zone din țară
Alertă meteo: Ninsori viscolite și rafale de vânt de până la 90 km/h în Alba în Munții Apuseni, dar și...
Știrea Zilei
Video | Produse alimentare și de igienă, de aproape 2.000 de lei, furate dintr-un hipermarket din Blaj: Hoții au fugit când au fost observați de agentul de pază. Trei tineri din Sibiu, reținuți
Produse alimentare și de igienă, de aproape 2.000 de lei, furate dintr-un hipermarket din Blaj: Hoții au fugit când au...
Fostul șef al IPJ Alba, Florin Dogaru, și alți patru inculpați, în fața instanței într-un dosar de trafic de influență
Fostul șef al IPJ Alba, Florin Dogaru, și alți patru inculpați, în fața instanței într-un dosar de trafic de influență...
Curier Județean
De ce au fost trimiși în judecată fostul șef al IPJ Alba, Florin Dogaru, și alți patru inculpați, într-un dosar de trafic de influență
De ce au fost trimiși în judecată fostul șef al IPJ Alba, Florin Dogaru, și alți patru inculpați, într-un dosar...
Anunț DSVSA Alba: Examenul trichineloscopic este obligatoriu pentru porcii sacrificați în gospodării
Anunț DSVSA Alba: Examenul trichineloscopic este obligatoriu pentru porcii sacrificați în gospodării Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA)...
Politică Administrație
26 noiembrie 2026 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Peste 15 proiecte se află pe ordinea de zi
Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Peste 15 proiecte se află pe ordinea de zi Ședința publică ordinară a Consiliului...
Foto | 28 de ani de activitate în slujba cetățenilor: Investiții de peste 5,6 miliarde euro atrase pentru dezvoltarea Regiunii Centru, coordonate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
28 de ani de activitate în slujba cetățenilor: Investiții de peste 5,6 miliarde euro atrase pentru dezvoltarea Regiunii Centru, coordonate...
Opinii Comentarii
Pe ce dată se dau pensiile în decembrie 2026. Când intră banii pe card și când vine poștașul
Pe ce dată se dau pensiile în luna decembrie 2026. Când intră banii pe card și când vine poștașul Poșta...
21 noiembrie: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și credințe străvechi. Ce este bine să faci în această zi și ce obiceiuri au păstrat românii
21 noiembrie: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Tradiții și credințe străvechi. Ce este bine să faci în această zi...