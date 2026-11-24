„Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 16-a din sezonul regulat:

PORTAR

Igor Nikić (FC Argeș) – A închis perfect poarta în fața roș-albaștrilor bucureșteni. A avut nu mai puțin de nouă intervenții, dintre care cinci pot fi incluse în categoria ,,supersave-uri”!

FUNDAŞI

Christopher Braun (CFR 1907 Cluj) – A contribuit la succesul echipei sale cu două pase decisive.

Florent Poulolo (Universitatea Cluj) – A înscris golul victoriei, a noua izbutită de ,,șepcile roșii” în acest sezon.

Paul Papp (Petrolul Ploiești) – Din postura de căpitan, experimentatul fundaș petrolist și-a condus echipa spre o victorie foarte importantă în lupta pentru atingerea obiectivelor.

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – Un nou meci în care și-a arătat și calitățile ofensive. A oferit două pase decisive.

MIJLOCAŞI

Andrei Cordea (CFR 1907 Cluj) – Continuă evoluțiile bune în tricoul CFR-ului. A ajuns la opt goluri în stagiunea curentă.

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – Se află într-o formă excelentă! A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Andrej Fábry (Corvinul Hunedoara) – Un nou gol și o prestație la fel de bună precum cea din runda precedentă.

Claudiu Petrila (FC Rapid) – A pasat decisiv pentru cel mai rapid gol al sezonului, apoi a finalizat cu calm pasa formidabilă primită de la Moruțan.

ATACANŢI

Angel Gillard (Corvinul Hunedoara) – Probabil, cel mai bun meci al său în Superligă! A izbutit o dublă și a oferit o pasă decisivă.

Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) – Prin cele două goluri marcate a deschis drumul oltenilor spre o nouă victorie.

ANTRENORUL ETAPEI

Filipe Coelho (Universitatea Craiova – FOTO) – Conduși excelent de pe bancă de către tehnicianul portughez, craiovenii au predat o nouă lecție de fotbal, reușind a 11-a victorie din acest sezon”, se arată într-un comunicat al LPF.

foto: arhivă