Amenințări la Baia de Arieș, la partida Arieșul Apuseni – Târnavele Tiur, cu primarul Marius Dup în prim-plan! Contestație pentru întreaga echipă a oaspeților
Partida a contat pentru etapa a șaptea a Ligii 4, seria 2 și s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 6-0 (5-0). La final, Marius Dup a solicitat o contestație pentru întreaga echipă a Târnavelor Tiur, dând de lucru oficialilor AJF Alba, un lucru mai rar întâlnit pe arenele fotbalistice
„Am cerut contestație pe întreaga echipă, în calitate de primar! I-am spus aceasta delegatului nostru, să facă contestație. Și adversarii ne-au luat la mișto și ne-au amenințat că ne filmează. Acesta a fost conflictul, că m-am îndreptat către respectiva persoană și l-am întrebat <<în ce calitate mă filmează>>??? Nu a fost nici un incident de altă natură. Nu i-am amenințat cu nimic!„, a declarat primarul Marius Dup.
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Supărat de rezultat, edilul localității din Munții Apuseni, fost jucători, oficial și antrenor la gruparea moțească, a constestat la final toată echipa oaspete. În plus, a fost un episod mai delicat, cu jucătorii adverși la vestiare. Situația a durat aproximativ 30 de minute, însă în cele din urmă lucrurile nu au degenerat, din fericire, rămânând în faza de incidente verbale.
„Fotbalul înseamnă fair-play (respect pentru adversar) din păcate astăzi la deplasarea de la Baia de Arieș, unii dintre oamenii din conducerea clubului, primarul, fiul acestuia și un delegat al echipei, nu au acceptat înfrângerea, înjurând și provocând scandal la vestiare la sfârșitul meciului, contestând toată echipa crezând că joacă pe fals. Nu s-a întâmplat nimic, dar este vorba de atitudine, în 2026„, a transmis un echipier al formației de pe Târnave.
La acest joc, arbitru de centru a fost Alin Cîmpean, iar observator Constantin Iancu, ambii din Zlatna
Marius Dup, zis „Hagi” a câștigat alegerile lcoale din 2024 cu 48 la sută, candidând din partea AUR
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