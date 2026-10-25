Doliu în Apuseni! Tanti Anuța, cea mai iubită bunicuță, care a cucerit mii de inimi, a murit. Povestea ei a început cu trei cartofi, o casă nouă și o familie de suflet: ,,Și cerul plânge. Am pierdut a doua mamă”

Tanti Anuța, bătrânica din Apuseni care a emoționat o țară întreagă prin bunătatea, demnitatea și simplitatea ei, s-a stins din viață vineri, 22 octombrie 2026, la 86 de ani. Cu aproape un an în urmă, povestea ei a ajuns la inimile oamenilor după ce Vasile, brașoveanul care și-a dedicat timpul ajutorării bătrânilor uitați de lume, și voluntarii OffroadAjută Apuseni au intervenit pentru a-i schimba viața. Astăzi, mii de oameni își iau rămas-bun de la bunicuța pe care au ajuns să o iubească, chiar dacă mulți au cunoscut-o doar prin filmările de pe rețelele de socializare.

Vestea plecării sale a adus multă tristețe în rândul celor care au cunoscut-o personal, al voluntarilor care i-au fost alături și al oamenilor care i-au urmărit povestea pe rețelele de socializare. Mesajele de condoleanțe s-au adunat cu miile, fiecare purtând amintirea unei femei care, deși a trăit ani grei și în lipsuri, a știut să ofere celor din jur căldură, recunoștință și omenie.

„Este tanti Anuța, a voastră, a noastră, a tuturor celor care așteptam cu nerăbdare încă un episod pe pagina Offroadajută Apuseni Tnk!”, a scris una dintre persoanele îndurerate de dispariția bătrânei.

Pentru mulți, tanti Anuța nu a fost doar o bătrânică dintr-un sat izolat al Apusenilor. A devenit un om drag, o prezență așteptată și o lecție de viață despre modestie, hărnicie și puterea de a rămâne bun, indiferent de greutățile prin care treci.

Bunicuța care trăia singură, cu numai 64 de lei pe lună

Povestea lui tanti Ana a devenit cunoscută în noiembrie 2025, când Vasile, un brașovean implicat în acțiuni umanitare pentru vârstnicii singuri din Munții Apuseni, a ajuns la locuința ei din satul Galați, județul Alba.

La 85 de ani, bătrânica își ducea zilele singură, într-o casă modestă, cu două camere și o cămară, având ca venit o indemnizație de numai 64 de lei pe lună. Locuința era într-o stare precară, iar acoperișul, pereții și soba aveau nevoie urgentă de reparații.

În ciuda sărăciei, tanti Anuța și-a întâmpinat musafirii cu sufletul deschis și le-a oferit din puținul pe care îl avea. Cartofii copți, împărțiți cu oamenii veniți să o ajute, au devenit începutul unei povești care avea să emoționeze mii de români.

Povestea a început cu trei cartofi și s-a încheiat cu o plăcintă. O frază simplă, dar care surprinde simbolic drumul de la singurătate și lipsuri la căldura unei comunități care a ales să nu o abandoneze.

Vasile și voluntarii OffroadAjută Apuseni au pus atunci bazele campaniei „Casă de Crăciun pentru tanti Ana”. În doar câteva zile, oamenii s-au mobilizat, iar căsuța bătrânei a fost renovată și transformată într-un loc mai sigur și mai primitor. Au fost schimbate ușile și ferestrele, pereții au fost reparați și zugrăviți, mobilierul vechi a fost înlocuit, iar soba a fost pusă la punct. Curtea a primit un gard nou, iar cămara a fost aprovizionată cu alimente.

La sfârșitul lunii noiembrie 2025, locuința a fost sfințită, într-un moment încărcat de emoție, la care au participat voluntarii care munciseră pentru a-i oferi bunicuței un cămin mai bun.

Pentru tanti Anuța, schimbarea nu a însemnat doar o casă renovată. A însemnat să știe că cineva se gândește la ea, că nu este singură și că există oameni dispuși să îi fie aproape. Fetele mele și feciorul meu, îi alinta tanti Ana pe Vasile și două dintre voluntarele care erau mereu lângă ea. Cu mare drag i-a strâns la piept într-una din ultimele lor întâlniri!

„A trecut cu noi prin patru anotimpuri, prin soare și furtună”

În lunile care au urmat, tanti Anuța a devenit un simbol al campaniilor umanitare desfășurate de Vasile și voluntarii OffroadAjută Apuseni. Prin filmările publicate pe rețelele de socializare, oamenii au ajuns să îi cunoască firea, vorbele, hărnicia și bucuria cu care își primea binefăcătorii.

Bunicuța era gospodină, ordonată, muncitoare și iubitoare de oameni. Deși viața nu fusese blândă cu ea, găsea întotdeauna ceva de oferit celor care îi treceau pragul.

„A trecut cu noi prin patru anotimpuri, prin soare și furtună, ne-a învățat să iubim mai mult aproapele, să nu punem preț pe lucruri. Și cel mai important, a primit protecția noastră. Și cerul plânge. Am pierdut a doua mamă”, a scris Vasile pe Facebook.

Pentru cei care i-au fost aproape, legătura cu tanti Anuța a devenit una de familie. Nu au fost doar vizite și ajutoare materiale, ci o relație construită în timp, cu grijă, afecțiune și momente care vor rămâne în amintirea tuturor.

O altă persoană a mărturisit, cu durere, că își dorea să o revadă, să stea la povești cu ea și să o îmbrățișeze. „Nu m-ai așteptat… Mă doare sufletul să știu că nu mai ești…”, a scris aceasta.

„Locul ei nu îl va putea ocupa nimeni niciodată”

Miile de mesaje publicate după vestea morții sale arată cât de mult a însemnat tanti Anuța pentru oameni care, în multe cazuri, nu au întâlnit-o niciodată în realitate.

„O lume întreagă regretă plecarea ei! Dormi în pace, suflet bun!”, a transmis cineva.

O altă persoană a mărturisit că, deși a cunoscut-o doar prin filmările publicate online, bătrânica a reușit să îi transmită căldură și omenie.

„Plecarea bunicuței Anuța lasă în urmă o mare tristețe, dar și amintirea unei vieți trăite, a anilor adunați, a poveștilor și a înțelepciunii pe care timpul le-a așezat în sufletul său. Uneori nu este nevoie să cunoști un om personal pentru a-i simți frumusețea sufletească. Chiar dacă v-am cunoscut doar prin filmări, ați reușit să lăsați o urmă de căldură și omenie în sufletul meu. Drum lin spre lumină!”

Cei care au avut grijă de ea spun că tanti Anuța va rămâne de neînlocuit în viața lor.

„Aș avea de povestit la nesfârșit despre tanti Anuța, locul ei nu îl va putea ocupa nimeni niciodată. Noi am iubit-o așa cum a dat-o Dumnezeu în viața noastră”, este unul dintre mesajele care surprind cel mai bine durerea celor rămași în urmă.

Într-un alt mesaj, cineva își amintește cu emoție de felul în care bătrânica îi mângâia mâna lui Vasile, omul care îi schimbase viața: „Copilul hăl mai bun, foarte bun! Asta-i ficioru’ nost care nu m-o uitat! Cum mângâie dânsa mâna care i-a lungit zilele… Să te odihnești în pace, tanti Anuța! Ați atins multe inimi!”

O ultimă dovadă de grijă pentru tanti Anuța

Cei care i-au fost aproape au anunțat că se vor ocupa și de organizarea înmormântării, după ce au primit acordul necesar.

„Tanti Anuța a fost icoana sufletului nostru, din dragoste pentru ea, vă așteptăm alături. Am primit acordul de a ne ocupa de înmormântare”, au transmis cei implicați.

Este poate cea mai emoționantă continuare a poveștii începute cu aproape un an în urmă: oamenii care au refuzat să o lase singură în viață vor să îi fie alături și pe ultimul drum.

Tanti Anuța a plecat, dar povestea ei rămâne. În amintirea celor care au cunoscut-o, în imaginile urmărite de mii de oameni și în lecția de omenie pe care a lăsat-o fără să își propună vreodată acest lucru.

A trăit cu puțin, dar a primit, în ultimul an, ceva ce banii nu pot cumpăra: sentimentul că aparține unei familii și că este iubită.

Drum lin spre lumină, tanti Anuța! Ai lăsat în urmă mai mult decât amintiri. Ai lăsat o lecție despre bunătate, recunoștință și oameni care pot deveni familie, chiar dacă nu sunt legați prin sânge.

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