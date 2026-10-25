Mihai Manea, antrenor principal la CSU Alba Iulia! Acesta debutează la derby-ul cu CSM Unirea Alba Iulia

Mihai Manea este noul antrenor principal al divizionarei terțe CSU Alba Iulia, acesta urmând să debuteze în derby „de Alba” cu CSM Unirea Alba Iulia, vineri, în ultima etapă a turului Seriei 7, la Micești!

Această mutare de pe banca tehnică a tinerei formații universitare vine după seria dezamăgitoare din aceste 20 etape, răstimp în care CSU Alba Iulia nu a reușit să câștige. „Alb-albaștrii” sunt pe penultima poziție a ierarhiei, cu numai 4 puncte acumulate.

Astfel s-a decis înlocuirea antrenorului Nicolae Ghișa, cel care s-a ocupat de echipă în ultimele 18 luni!

Manea va colabora cu Bogdan Bucurică și Raul Unchiaș, cei care s-au aflat în staff-ul tehnic al lui Nicolae Ghișa, cel care rămâne în cadrul clubului. Luni, Manea va conduce primul antrenament al universitarilor, CSU Alba Iulia fiind ultima echipă pe care a pregătit-o

„La nivelul clubului s-a decis schimbarea. La mijloc au fost rezultatele nesatisfăcătoare din această parte a campionatului și trebuia să facem un șoc la echipă„, a declarat Bogdan Duma, directorul CS Universitar Alba Iulia,

*Manea revine după 3 ani!

Manea revine astfel la CSU Alba Iulia, grupare pe care a părăsit-o în 2023. Atunci CSU Alba Iulia a încheiat colaborarea cu Mihai Manea, antrenor care a pregătit-o în ultimele două sezoane, cu o promovare în Liga 3 (2022) și prima poziție în play-out.

„Am acceptat provocarea, deși situația este una dificilă. Am încredere, că încet încet vom reuși să reglăm lucrurile„, a spus antrenorul Mihai Manea.

Manea are parte de un meci de foc la revenirea în Liga 3, tocmai împotriva echipei la care a evoluat în Liga 2, CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 și marea favorită la promovare!

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