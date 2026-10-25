Sport

Mihai Manea, antrenor principal la CSU Alba Iulia! Acesta debutează la derby-ul cu CSM Unirea Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Mihai Manea este noul antrenor principal al divizionarei terțe CSU Alba Iulia, acesta urmând să debuteze în derby „de Alba” cu CSM Unirea Alba Iulia, vineri, în ultima etapă a turului Seriei 7, la Micești!

Această mutare de pe banca tehnică a tinerei formații universitare vine după seria dezamăgitoare din aceste 20 etape, răstimp în care CSU Alba Iulia nu a reușit să câștige. „Alb-albaștrii” sunt pe penultima poziție a ierarhiei, cu numai 4 puncte acumulate.

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Petrecerea Divorțaților

Astfel s-a decis înlocuirea antrenorului Nicolae Ghișa, cel care s-a ocupat de echipă în ultimele 18 luni!

Manea va colabora cu Bogdan Bucurică și Raul Unchiaș, cei care s-au aflat în staff-ul tehnic al lui Nicolae Ghișa, cel care rămâne în cadrul clubului. Luni, Manea va conduce primul antrenament al universitarilor, CSU Alba Iulia fiind ultima echipă pe care a pregătit-o

La nivelul clubului s-a decis schimbarea.  La mijloc au fost rezultatele nesatisfăcătoare din această parte a campionatului și trebuia să facem un șoc la echipă„, a declarat Bogdan Duma, directorul CS Universitar Alba Iulia,

*Manea revine după 3 ani!

Manea revine astfel la CSU Alba Iulia, grupare pe care a părăsit-o în 2023. Atunci CSU Alba Iulia a încheiat colaborarea cu Mihai Manea, antrenor care a pregătit-o în ultimele două sezoane, cu o promovare în Liga 3 (2022) și prima poziție în play-out.

Am acceptat provocarea, deși situația este una dificilă. Am încredere, că încet încet vom reuși să reglăm lucrurile„, a spus antrenorul Mihai Manea.

Manea are parte de un meci de foc la revenirea în Liga 3, tocmai împotriva echipei la care a evoluat în Liga 2, CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 și marea favorită la promovare!

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