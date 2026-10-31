Unirea Sântana – Metalurgistul Cugir 0-0 | Vitinha: „Vroiam mai mult”, după 3 partide imbatabile

Unirea Sântana – Metalurgistul Cugir 0-0, în ultima etapă a turului | Vitinha, neînvins în 3 partide, portarul Bogdan Avram a avut o intervenție providențială în prelungiri

Unirea Sântana – Metalurgistul Cugir 0-0 „Roș-albaștrii” au remizat în Arad și au 7 puncte de la instalarea portughezului Vitinha

Metalurgistul Cugir a realizat o remiză prețioasă în deplasare, cu Unirea Sântana, în disputa vecinelor din ierarhia Seriei 7. „Roș-albaștrii” sunt la al treilea joc fără a pierde sub comanda portughezului Vitinha (7 puncte), un rol determinant având în prelungiri portarul Bogdan Avram, cu o intervenție providențială care au păstrat plasa imaculată

„Un meci greu și echilibrat, cu puține oportunități. Băieții și-au dorir mai mult, au dat tot ce au putut și asta m-a mulțumit. Vroiam victoria, dar până la urmă am luat un punct care contează”, a spus Vitinha.

Cocan (18) a fost blocat de Petruț, în poziție favorabilă, iar apoi arădenii au avut inițiativa, lovindu-se de intervențiile lui B. Avram, în câteva rânduri: Jinga (24), C. Rus (30), Giosu (43). La reluare, cea mai mare ocazie a vizitatorilor a fost irosită de Mâlnă (57, șut respins de Gârlea), replica venind de la C. Rus (59). Confruntarea este echilibrată, până în final, în prelungiri, când tânărul goalkeeper al Cugirului are două intervenți excelente: șut C. Rus (90+1, respins din vinclu) și ex-uniristul Giosu (90+3, reluare cu capul).

Arbitri B. Boska (Caraș-Severin), M. Talpă, R. Teodorescu (ambii Timiș), rezerva A. Preda (Arad) Observatori S. Moisin )Bihor), S. Moatăr (Timiș)

Foto: Sportarad.ro

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