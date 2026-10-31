Sport

Live Video: CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii, bătălie pentru play-off!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 minute

în

De

CIL Blaj (locul 5, 18 puncte) – CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 4, 18 puncte), sâmbătă, ora 15.00, „Târnavele” Tiur, meci contând pentru ultima etapă a turului în Seria 7 din Liga 3

Echipa din „Mica Romă” e în picaj, coborând în 5 întâlniri, în care a luat numai 3 puncte, de pe prima poziție până pe locul 5, în afara „careului de ași”.

Petrecerea Divorțaților

După două deplasări (0-0 la Sântana, 0-3 la Șag), elevii lui Daniel Tătar trebuie să îndepărteze criza tocmai împotriva vecinei din clasament, la egalitate de puncte, contracandidată la play-off (4 din ultimele 5 jocuri adjudecate, 3 victorii consecutive, fără gol primit).

Arbitri R. Frățilă (Sibiu), M. Mereș, C. Man (Cluj), rezervă P. Duma (Sibiu) Observatori S. Ciotlăuș, T, Biriș (ambii Hunedoara)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

SuperLiga Alba, etapa a 11-a: CS Ocna Mureș, victorie în memoria lui Gicu Domșa! Inter Unirea a ratat penalty în prelungiri

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

31 octombrie 2026

De

SuperLiga Alba, etapa a 11-a: CS Ocna Mureș, victorie în memoria lui Gicu Domșa! Inter Unirea a ratat penalty în prelungiri! CS Ocna Mureș, victorie în memoria lui Gicu Domșa, 3-2 cu CSM Aiud! Inter Unirea a ratat penalty în prelungiri, apărat! Citește și: Foto: SuperLiga Alba, Liderul Industria Galda de Jos, victorie în derby-ul […]

Citește mai mult

Sport

Video: CSM Unirea Alba Iulia, 3-0 cu CSU Alba Iulia în derby „de Alba”! Pustai și Manea, declarații la comun: „Suntem pe drumul bun” – Pustai, „Încercăm să strângem puncte” – Manea

Dan HENEGAR

Publicat

acum 19 ore

în

30 octombrie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, 3-0 cu CSU Alba Iulia în derby „de Alba”, în ultima etapă a turului în Liga 3, Seria 7! Pustai și Manea, declarații la comun: „Suntem pe drumul bun” – Pustai, „Încercăm să strângem puncte” – Manea Liderul CSM Unirea Alba Iulia a realizat a șaptea victorie consecutivă, 3-0 (2-0), la […]

Citește mai mult

Sport

Video: CS Universitar Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia 0-3 (0-2), în ultima etapă a turului | Liderul, a șaptea victorie consecutivă, în derby „de Alba”!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 22 de ore

în

30 octombrie 2026

De

CS Universitar Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia 0-3 (0-2), în ultima etapă a turului Ligii 3 | Liderul, a șaptea victorie consecutivă, în derby „de Alba” Liderul CSM Unirea Alba Iulia a realizat a șaptea victorie consecutivă, 3-0 (2-0), la Micești, cu concitadina CS Universitar Alba Iulia, la debutul lui Mihai Manea pe […]

Citește mai mult