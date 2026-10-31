Live Video: CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii, bătălie pentru play-off!

CIL Blaj (locul 5, 18 puncte) – CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 4, 18 puncte), sâmbătă, ora 15.00, „Târnavele” Tiur, meci contând pentru ultima etapă a turului în Seria 7 din Liga 3



Echipa din „Mica Romă” e în picaj, coborând în 5 întâlniri, în care a luat numai 3 puncte, de pe prima poziție până pe locul 5, în afara „careului de ași”.

După două deplasări (0-0 la Sântana, 0-3 la Șag), elevii lui Daniel Tătar trebuie să îndepărteze criza tocmai împotriva vecinei din clasament, la egalitate de puncte, contracandidată la play-off (4 din ultimele 5 jocuri adjudecate, 3 victorii consecutive, fără gol primit).

Arbitri R. Frățilă (Sibiu), M. Mereș, C. Man (Cluj), rezervă P. Duma (Sibiu) Observatori S. Ciotlăuș, T, Biriș (ambii Hunedoara)

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