25 septembrie -31 octombrie 2026 | Amenzi de 265.000 lei date de inspectorii ISU Alba în urma unor controale inopinate în restaurante, cluburi, baruri și terase din județ

Inspectorii ISU Alba au dat amenzi de 265.000 lei date de în urma unor controale inopinate efectuate în perioada 25 septembrie -31 octombrie 2026, în restaurante, cluburi, baruri și terase din județ.

În continuarea măsurilor dispuse pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, controalele tematice inopinate au fost desfășurate preponderent pe timpul nopții și au vizat operatorii economici din categoria unităților de comerț: restaurante, cluburi, baruri, terase, cafenele, săli de evenimente și amenajări temporare în aer liber.

Au fost constatate 41 nereguli, fiind aplicate 40 sancțiuni contravenționale din care 19 avertismente și 21 de amenzi în cuantum de 265.000 lei.

Principalele nereguli constatate și sancționate au fost:

* ⁠funcționarea fără obținerea autorizației de securitate la incendiu;

* fumatul în spații închise;

* ⁠blocarea căilor de evacuare;

* lipsa sistemelor de monitorizare si contorizare a persoanelor;

* nefuncționarea unor corpuri de iluminat pentru evacuare.

La niciunul dintre aceste obiective nu au fost constatate încălcări grave ale cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție prin neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți, nefiind astfel dispusă măsura complementară de oprire a funcționarii ori utilizării construcțiilor.

În scopul prevenirii producerii unor situații nedorite, activitățile de control vor continua și în perioada următoare la astfel de categorii de obiective din zona de competență a ISU Alba, scopul fiind acela de a crește nivelul de siguranță al utilizatorilor acestor obiective precum si intrarea în legalitate acolo unde se impune obținerea autorizației de securitate la incendiu.

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