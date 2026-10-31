FOTO | Alertă în Alba: Adolescentă de 16 ani, dată dispărută de familie: A plecat de acasă și nu a mai revenit

Alertă în Alba: Adolescentă de 16 ani, dată dispărută de familie: A plecat de acasă și nu a mai revenit

Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din localitatea Lopadea Nouă, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Astăzi, 31 octombrie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au fost sesizați de către un bărbat, din localitatea Lopadea Nouă, cu privire la faptul că, în cursul zilei de 28 octombrie 2026, în jurul orei 13.00, fiica lui, VARZĂ NICOLETA, în vârstă de 16 ani, a plecat de la domiciliu său și nu a mai revenit până în prezent.

Minora are următoarele semnalmente:

* 1,65 m înălțime;

* 45 de kilograme;

* Păr brunet;

* Ochi căprui;

La momentul dispariției, purta o geacă neagră, bluză neagră, pantaloni negri și adidași maro.

Tânăra a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

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