Ştirea zilei

FOTO | Alertă în Alba: Adolescentă de 16 ani, dată dispărută de familie: A plecat de acasă și nu a mai revenit

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Alertă în Alba: Adolescentă de 16 ani, dată dispărută de familie: A plecat de acasă și nu a mai revenit

Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din localitatea Lopadea Nouă, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Petrecerea Divorțaților

Astăzi, 31 octombrie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au fost sesizați de către un bărbat, din localitatea Lopadea Nouă, cu privire la faptul că, în cursul zilei de 28 octombrie 2026, în jurul orei 13.00, fiica lui, VARZĂ NICOLETA, în vârstă de 16 ani, a plecat de la domiciliu său și nu a mai revenit până în prezent.

Minora are următoarele semnalmente:

* 1,65 m înălțime;
* 45 de kilograme;
* Păr brunet;
* Ochi căprui;

La momentul dispariției, purta o geacă neagră, bluză neagră, pantaloni negri și adidași maro.

Tânăra a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | O afacere de familie din Jidvei, pornită cu 15.000 de euro din fonduri europene, produce sucuri 100% naturale, fără zahăr și conservanți. Îți poți transforma chiar și propria recoltă în băuturi delicioase și sănătoase

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

31 octombrie 2026

De

O afacere de familie din Jidvei, pornită cu 15.000 de euro din fonduri europene, produce sucuri 100% naturale, fără zahăr și conservanți. Îți poți transforma chiar și propria recoltă în băuturi delicioase și sănătoase O mică afacere de familie din Jidvei, județul Alba, transformă, de 4 ani jumătate, fructele și legumele în sucuri naturale, fără […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Ce taxe locale și tarife datorate bugetului general al județului Alba se vor aplica în 2027: Lista

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de ore

în

30 octombrie 2026

De

Ce taxe locale și tarife datorate bugetului general al județului Alba se vor aplica în 2027: Lista Consiliul Judeţean Alba a pus în consultare publică proiectul de hotărâre nr. 258/29 octombrie 2026 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba în anul 2027. Consiliul Județean Alba stabilește taxele și tarifele […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

De pe băncile Facultății de Drept în Senatul ULBS: Tudor Lodroman, tânărul din Alba Iulia care dă o nouă greutate cuvântului „reprezentant”

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

30 octombrie 2026

De

De pe băncile Facultății de Drept în Senatul ULBS: Tudor Lodroman, tânărul din Alba Iulia care dă o nouă greutate cuvântului „reprezentant” De la amfiteatrele Facultății de Drept la masa deciziilor universitare, Tudor Lodroman demonstrează că adevărata performanță nu se măsoară doar în rezultate academice, ci și în curajul de a-i reprezenta pe ceilalți. Originar […]

Citește mai mult