Impozitul nu se va dubla pentru cei care și-au închis balcoanele fără autorizație: Ar putea fi amendați dacă nu au proiect și nu intră în legalitate

Persoanele care și-au închis balconul apartamentului nu vor plăti impozit dublu, așa cum prevede Codul Urbanismului pentru lucrările fără autorizație, însă trebuie să „intre în legalitate”, a explicat, vineri, Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica.

„Ei vor putea intra în legalitate conform legii: se vor adresa unui proiectant, își vor face proiectul la arhitect, iar ulterior acesta va fi avizat și aprobat de autoritatea locală. Deci nu este nicio problemă și nicio veste îngrijorătoare”, a spus Stoica, la Antena 3 CNN, subliniind că „oamenii nu trebuie să plătească impozite de 100 de ori mai mari sau cine știe de câte ori”.

„Din punctul nostru de vedere, nu ne dorim să crească nicio taxă la nivel local. Autoritatea locală va decide ce face, însă eu sper să nu avem majorări de taxe și să rămânem la stadiul actual. Singura discuție (n.r. – cu ministrul Finanțelor) este ca taxele să rămână la fel. Nu am avut nicio discuție despre majorări. Și astăzi, după ședința de Guvern, au existat discuții pe acest subiect, iar dorința este să nu fie majorată nicio taxă.

În ceea ce privește Codul urbanismului, așa cum a fost scris, cei care au avut balcoanele închise înainte de aprobarea acestuia vor intra în legalitate și vor plăti impozitul normal. După aprobarea acestui cod, ei vor putea intra în legalitate conform legii: se vor adresa unui proiectant, își vor face proiectul la arhitect, iar ulterior acesta va fi avizat și aprobat de autoritatea locală.

Deci nu este nicio problemă și nicio veste îngrijorătoare Oamenii nu trebuie să plătească impozite de 100 de ori mai mari sau cine știe de câte ori”, a explicat Stoica.

Chiar și cei care nu intră în legalitate vor plăti același impozit, însă ar putea fi amendați.

„Primăria poate veni să îi amendeze și să le solicite să intre în legalitate, dar nu pentru a plăti un impozit de cine știe câte ori mai mare. Balcoanele se vor intabula la suprafața corectă”, a precizat ministrul.

Intrarea în legalitate este valabilă pentru cei care și-au închis balocnul, „nu și pentru cei care au spart pereți”.

„Acest lucru este valabil pentru toată lumea care și-a închis balconul, nu și pentru cei care au spart pereții, pentru că, automat, în cazul lor a fost nevoie de autorizație și, prin urmare, erau în legalitate. Nu puteau să facă lucrările fără autorizație”, a adăugat el.

Odată cu intrarea în vigoare noul Cod al urbanismului, proprietarii de apartamente care și-au închis balcoanele au aflat că ar putea să plătească impozit dublu. Legea prevede o majorare de 100% a impozitului, dar pentru lucrările făcute fără autorizație.

Potrivit art. 301 alin. (11) din noul Cod, impozitul pe clădire se majorează cu 100% pentru construcțiile executate fără autorizație de construire sau fără respectarea procedurilor legale, dacă nu au fost regularizate până la intrarea în vigoare a Codului.

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