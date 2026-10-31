CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 2-2 (0-1) | „Remontada”, dar… numai remiză și 6 jocuri fără succes!
CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 2-2 (0-1), în ultima etapă a turului Ligii 3 | „Remontada”, dar… numai remiză și 6 jocuri fără succes
CIL Blaj continuă criza, remizând, scor 2-2 (0-1), la Tiur, cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, după o confruntare spectaculoasă, cu răsturnări de situație (0-1, 2-1, 2-2).
„Meci dificil, cu o echipă în formă, care a câștigat 3 meciuri, fără a primi gol! Am început bine jocul, însă pe fondul acesta am primit gol la singura acțiune în careul nostru! Am revenit bine după pauză am și întors rezultatul, dar pe final am făcut greșeli, am fost taxați și chiar puteam pierde meciul! Luăm partea bună, că am marcat două goluri și rămânem neînvinși acasă!”, a explicat Daniel Tătar.
Deși a fost o „remontada” în actul secund, blăjenii au ratat succesul împotriva contracandidatei la calificarea în play-off și au 6 jocuri fără succes (numai 4 puncte). Vizitatorii au punctat în mintutul 32, când Ciurel a șutat, Păduraru a respins în lateral, iar căpitanul Mancaș a finalizat simplu, contrar cursului jocului. Gazdele au presat cea mai mare oportunitate fiind bara lui Macarie (45+1), cap, în rădăcina barei stângi, în dreptul gazdelor mai fiind ocaziile semnate de Blanaru (6, a respins portarul și 40), Băican (15) și R. Pîntea (26).
S-a făcut dreptate la reluare, când elevii lui Daniel Tătar au întors rezultatul rapid, prin reușitele lui Blănaru (53, penalty, faultat Y. Beza), căpitanul gazdelor și golgheterul Seriei 7, cu 8 reușite, și Macarie (61, cap sub transversală). S-a jucat în continuare pe contre, iar Păduraru (71) a evitat egalarea, la o fază extrem de complicată. Însă bănățenii au egalat prin Ciurel (78), din centrul careului, după un balon la care R. Pîntea a fost neatent în lateral. Pentru echipa din „Mica Romă” vin două derby-uri „de Alba”, cu Metalurgistul Cugir (acasă) și CSM Unirea Alba Iulia (pe „Cetate”).
CIL: Păduraru – Vodă, Băican. Al. Radu, Jica – S. Bran, Crivac – R. Pîntea, Macarie, Y. Beza – Blănaru/ cpt.; rezerve Checicheș, R. Damian, Tineiu, Lungar, Vereșmortean, Gâțan, Gallini, C. Pântea, Micu-Cristea. Antrenor Daniel Tătar
CSC Ghiroda: Ciublea – Miclăuş, Rîpă, D. Roşu, Mancaş/ cpt., Stoi, Trandu, Sabău, Bocşan, Ardel, Ciurel; rezerve Moșoarcă, Băiceanu, Vaccari, Lixandru, Dobrescu, Jichici. Antrenor Cristian Gălan.
Arbitri R. Frățilă (Sibiu), M. Mereș, C. Man (Cluj), rezervă P. Duma (Sibiu) Observatori S. Ciotlăuș, T, Biriș (ambii Hunedoara)
Foto: Peter SZILAGYI
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