Sport

CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 2-2 (0-1) | „Remontada”, dar… numai remiză și 6 jocuri fără succes!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 2-2 (0-1), în ultima etapă a turului Ligii 3 | „Remontada”, dar… numai remiză și 6 jocuri fără succes

CIL Blaj continuă criza, remizând, scor 2-2 (0-1), la Tiur, cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, după o confruntare spectaculoasă, cu răsturnări de situație (0-1, 2-1, 2-2).

Citește și: Timișul Șag – CIL Blaj 3-0 (1-0) | Daniel Tătar: „Nu reușim să ieșim din pasa proastă!” Echipa din „Mica Romă” a ratat examenul

Petrecerea Divorțaților

Meci dificil, cu o echipă în formă, care a câștigat 3 meciuri, fără a primi gol! Am început bine jocul, însă pe fondul acesta am primit gol la singura acțiune în careul nostru! Am revenit bine după pauză am și întors rezultatul, dar pe final am făcut greșeli, am fost taxați și chiar puteam pierde meciul! Luăm partea bună, că am marcat două goluri și rămânem neînvinși acasă!”, a explicat Daniel Tătar.

Deși a fost o „remontada” în actul secund, blăjenii au ratat succesul împotriva contracandidatei la calificarea în play-off și au 6 jocuri fără succes (numai 4 puncte). Vizitatorii au punctat în mintutul 32, când Ciurel a șutat, Păduraru a respins în lateral, iar căpitanul Mancaș a finalizat simplu, contrar cursului jocului. Gazdele au presat cea mai mare oportunitate fiind bara lui Macarie (45+1), cap, în rădăcina barei stângi, în dreptul gazdelor mai fiind ocaziile semnate de Blanaru (6, a respins portarul și 40), Băican (15) și R. Pîntea (26).

S-a făcut dreptate la reluare, când elevii lui Daniel Tătar au întors rezultatul rapid, prin reușitele lui Blănaru (53, penalty, faultat Y. Beza), căpitanul gazdelor și golgheterul Seriei 7, cu 8 reușite, și Macarie (61, cap sub transversală). S-a jucat în continuare pe contre, iar Păduraru (71) a evitat egalarea, la o fază extrem de complicată. Însă bănățenii au egalat prin Ciurel (78), din centrul careului, după un balon la care R. Pîntea a fost neatent în lateral. Pentru echipa din „Mica Romă” vin două derby-uri „de Alba”, cu Metalurgistul Cugir (acasă) și CSM Unirea Alba Iulia (pe „Cetate”).

CIL: Păduraru – Vodă, Băican. Al. Radu, Jica – S. Bran, Crivac – R. Pîntea, Macarie, Y. Beza – Blănaru/ cpt.; rezerve Checicheș, R. Damian, Tineiu, Lungar, Vereșmortean, Gâțan, Gallini, C.  Pântea, Micu-Cristea. Antrenor Daniel Tătar

CSC Ghiroda: Ciublea – Miclăuş, Rîpă, D. Roşu, Mancaş/ cpt., Stoi, Trandu, Sabău, Bocşan, Ardel, Ciurel; rezerve Moșoarcă, Băiceanu, Vaccari, Lixandru, Dobrescu, Jichici. Antrenor Cristian Gălan.

Arbitri R. Frățilă (Sibiu), M. Mereș, C. Man (Cluj), rezervă P. Duma (Sibiu) Observatori S. Ciotlăuș, T, Biriș (ambii Hunedoara)

Foto: Peter SZILAGYI

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Unirea Sântana – Metalurgistul Cugir 0-0 | Vitinha: „Vroiam mai mult”, după 3 partide imbatabile

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

31 octombrie 2026

De

Unirea Sântana – Metalurgistul Cugir 0-0, în ultima etapă a turului | Vitinha, neînvins în 3 partide, portarul Bogdan Avram a avut o intervenție providențială în prelungiri Unirea Sântana – Metalurgistul Cugir 0-0 „Roș-albaștrii” au remizat în Arad și au 7 puncte de la instalarea portughezului Vitinha Citește și: Video: Metalurgistul Cugir – CSU Alba […]

Citește mai mult

Sport

Live Video: CIL Blaj – CSC Ghiroda și Giarmata Vii, bătălie pentru play-off!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

31 octombrie 2026

De

CIL Blaj (locul 5, 18 puncte) – CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 4, 18 puncte), sâmbătă, ora 15.00, „Târnavele” Tiur, meci contând pentru ultima etapă a turului în Seria 7 din Liga 3 Echipa din „Mica Romă” e în picaj, coborând în 5 întâlniri, în care a luat numai 3 puncte, de pe prima […]

Citește mai mult

Sport

SuperLiga Alba, etapa a 10-a: Campioana Viitorul Sântimbru, victorie în derby-ul CSM Sebeș! Liderul, Industria Galda, victorie netă și gol al portarului Cătălin Suciu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 ore

în

31 octombrie 2026

De

SuperLiga Alba, etapa a 10-a, prima din retur: Campioana Viitorul Sântimbru, victorie în derby-ul CSM Sebeș! Liderul, Industria Galda, victorie netă și gol al portarului Cătălin Suciu Liderul imbatabil Industria Galda de Jos, cu un gol al portarului Cătălin Suciu, și Viitorul Sântimbru, campioana ediției trecute, s-au distanțat în ierarhie, asta după ce, la Galtiu, […]

Citește mai mult