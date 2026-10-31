Curier Județean

FOTO | Accident în Alba Iulia: Coliziune între două mașini la Micești, la ieșire de pe Calea Labului

Ioana Oprean

Publicat

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Accident în Alba Iulia: Coliziune între două mașini la Micești, la ieșire de pe Calea Labului

Un accident rutier a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 17.00, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit la Micești.

Petrecerea Divorțaților

În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme. Potrivit martorilor, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Cauza probabilă a accidentului ar fi fost neacordarea de prioritate.

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